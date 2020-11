‘Mytheresa plant Amerikaanse beursgang’

Luxe platform Mytheresa gaat naar verluidt de Amerikaanse beurs op. Het nieuws wordt gebracht door Business of Fashion op basis van bronnen die dicht bij het bedrijf staan.

Volgens de bronnen wil de Duitse e-tailer een bedrag tussen de 1 en 1,5 miljard dollar ophalen met de beursgang. Dit komt neer op een bedrag tussen 846,6 miljoen en 1,2 miljard euro. Mytheresa werkt volgens Business of Fashion op dit moment samen met adviseurs om de beursgang voor te bereiden.

Of en wanneer Mytheresa naar de beurs gaat in de Verenigde Staten is nog afwachten. Ook blijft het de vraag of de e-tailer ook werkelijk een bedrag tussen de 1 en 1,5 miljard dollar ophaalt bij een beursgang. De waarde van het bedrijf zal afhangen van de prestaties die Mytheresa levert de komende tijd.