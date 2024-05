Mytheresa verdubbelt verlies in eerste negen maanden

Mytheresa zakt dieper in de rode cijfers. Hoewel de moderetailer de resultaten weet te verbeteren in het derde kwartaal, wordt het nettoverlies in de eerste negen maanden van boekjaar 2023/24 verdubbeld, zo blijkt uit het financiële verslag van het bedrijf. De netto-omzet neemt daarentegen toe in beide perioden.

De verkopen van Mytheresa groeien in het derde kwartaal naar 233,9 miljoen euro en maken daarmee de optelsom voor de eerste negen maanden compleet. De netto-omzet voor de eerste negen maanden betreft 618,7 miljoen euro. De stijging van de omzet is vooral te danken aan ‘een sterk versnelde omzetgroei’ in het derde kwartaal met een dubbelcijferige groei als resultaat.

Het operationele verlies wordt aanzienlijk verkleint in het derde kwartaal, maar dat betekent niet direct dat de cijfers voor de eerste negen maanden ook verbeteren. Zo wordt het operationele verlies in het derde kwartaal met bijna 5 miljoen euro teruggedrongen naar 1,8 miljoen euro, maar vergroot dit verlies in de eerste negen maanden van 3,8 miljoen naar 19,3 miljoen euro.

Voor het nettoverlies geldt hetzelfde. Mytheresa verbetert het verlies in het derde kwartaal, maar verdubbelt het in de eerste negen maanden. Het nettoverlies eindigt in de eerste negen maanden van het jaar op 20,3 miljoen euro.

Vooruitkijkend op het volledige boekjaar, dat overigens in juni eindigt, verwacht het bedrijf dat de brutowinst gelijk zal zijn aan het voorgaande jaar. Het bedrijf verwacht een netto-omzetgroei tussen de acht en dertien procent. De ebitda-marge, gecorrigeerd voor speciale effecten, zal naar verwachting drie tot vijf procent bedragen.