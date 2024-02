Na 106 jaar valt het doek voor schoenenbedrijf Loints of Holland

Het doek is gevallen voor Loints of Holland B.V. op 20 februari, zo blijkt uit het openbare insolventieregister. Het schoenenbedrijf uit Sprang-Capelle lijdt onder sterk stijgende kosten en minder omzet. Loints of Holland bestaat 106 jaar.

Ook de webshop van het bedrijf, dat onder de naam Loints of Holland E-tail B.V. in het handelsregister staat, is failliet. Floor Wertenbroek is aangesteld als curator en vertelt aan het Brabants Dagblad dat de kosten explosief toenamen, wat een van de oorzaken van het faillissement is.

Loints of Holland ontwerpt, produceert en verkoopt schoenen met een eigen schoenenfabriek in Hongarije. De stijgende loonkosten in de schoenenfabriek was een van de boosdoeners. Bovendien was het bedrijf meer geld kwijt aan materialen en energie. In combinatie met een teruglopende verkoop kon Loints of Holland het hoofd niet boven water houden.

De curator zet nog vraagtekens bij een mogelijke doorstart, meldt ze aan het BD. De webshop van Loints of Holland blijft mogelijk nog even actief. Het is nog goed om te vermelden dat de Hongaarse schoenenfabriek geen onderdeel is van het faillissement.

Loints of Holland telde in totaal 33 verkooppunten in Nederland, exclusief de Loints of Holland-winkel in Sprang-Capelle, en 40 verkooppunten in België.