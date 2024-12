Na Bottega Veneta: Is de modewereld klaar voor Matthieu Blazy's visie op Chanel?

Terwijl een groot deel van de wereld tot rust komt in aanloop naar de feestdagen, heeft de mode-industrie een versnelling hoger geschakeld met een wervelwind aan belangrijke aankondigingen die vorige week werden gedaan. Na maanden van speculatie is het al lang bestaande mysterie rondom een van de meest begeerde rollen in de mode eindelijk opgelost. Matthieu Blazy, tot donderdag nog creatief directeur van het Italiaanse modemerk Bottega Veneta, neemt plaats op de creatieve troon bij Chanel. Deze onthulling beantwoordt een van de grootste vragen van het jaar in de modewereld, maar roept ook nieuwe vragen op. Wat betekent zijn benoeming voor de industrie en wat kunnen we verwachten van de nieuwe wonderboy van het Franse luxehuis?

De grootste schoenen in de mode om te vullen?

Te zeggen dat het gewicht van de modewereld op Blazy's schouders rust nu hij officieel Chanel overneemt, is een understatement. Er zijn maar weinig rollen in de mode die, vanwege de immer dreigende erfenis van Karl Lagerfeld, zo begeerd en zo lastig te vervullen zijn. Speculaties over wie Lagerfeld ooit zou opvolgen begonnen lang voordat zijn dood een einde maakte aan zijn levenslange contract met het Franse merk. Hoewel Chanel snel een opvolger voor hem vond na zijn overlijden in 2019, door de teugels over te dragen aan zijn rechterhand Virginie Viard, stopte haar benoeming de geruchtenmolen nooit. Zeker niet na haar plotselinge vertrek begin juni.

Voor sommigen zal Blazy een verrassende keuze lijken. Zijn naam is immers pas zeer recent in de ring gegooid, terwijl anderen – Hedi Slimane, Haider Ackermann en Simone Porte Jacquemus, om er maar een paar te noemen – vaak werden genoemd als Lagerfelds voorkeurskeuzes voor een toekomstige opvolger. Het was dan ook niet verwonderlijk dat toen Slimane, die Lagerfeld had gesteund, zijn functie bij Celine beëindigde, slechts enkele weken nadat Viard Chanel verliet, velen de toekomst in de sterren geschreven zagen. Aan de andere kant waren er destijds nauwelijks ontwerpers die niet met het huis in verband waren gebracht en waarvan niet werd gezegd dat ze op de positie hadden gesolliciteerd.

Viards stille commerciële succes

Hoewel de talloze geruchten en speculaties van de afgelopen weken wijzen op de honger van de industrie naar verandering bij Chanel, is er geen garantie voor een gemakkelijke rit voor Blazy. Het wijst mogelijk op de wens naar verandering bij het Franse modemerk nadat Viard getrouw de lijn van Lagerfeld voortzette, hoewel ze soms zijn verbeelding en fantasie miste, wat leidde tot een lauwe ontvangst van de meeste van haar collecties. Het verhoogt echter ook de verwachtingen voor wat komen gaat. In de geschiedenisboeken van Chanel zal Viard, misschien helaas en onterecht, waarschijnlijk ingeklemd zitten tussen twee grootheden, een plaatsvervanger totdat de wereld klaar was om hun idee van Kaiser Karl en wat zijn Chanel altijd was geweest, los te laten.

Viards laatste Chanel-collectie voor SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoewel de pers misschien niet gecharmeerd was van alles wat Viard de afgelopen vijf jaar heeft gedaan, heeft ze het huis financieel ongetwijfeld klaargestoomd voor succes, waardoor een overgang naar een nieuwe creatieve visie lastiger is dan sommigen op het eerste gezicht zouden denken. Recensies waren misschien lauw, maar de resultaten waren allesbehalve dat. In 2023 steeg de omzet van het Franse luxehuis naar 18,17 miljard euro. Vergeleken met de eveneens recordbrekende cijfers van het jaar ervoor was de stijging 15,8 procent op basis van constante wisselkoersen. In de afgelopen vijf jaar, waarin Viard een belangrijke rol speelde, heeft Chanel zijn omzet dus verdubbeld ten opzichte van de 9,8 miljard euro aan omzet die het in het boekjaar 2018 genereerde. Het is een succesverhaal waarop het merk graag voortbouwt, en dus blijft één grote vraag over: terwijl de modewereld misschien klaar is voor een frisse kijk op het erfgoedmerk, is de klant ook enthousiast over verandering?

Viards laatste Chanel-collectie voor SS24.Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Viards laatste Chanel-collectie voor SS24.Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een vaste hand voor de ‘leider in luxe’

Bij Chanel lijkt er geen twijfel over te bestaan dat Blazy, die in 2025 bij het huis komt en naar verwachting zijn eerste collectie voor lente/zomer 2026 zal presenteren, Chanel naar een even, zo niet meer succesvolle toekomst kan leiden. "Zijn visie en talent zullen de energie van het merk en onze positie als leider in luxe versterken", aldus Alain Wertheimer, Global Executive Chairman, en Leena Nair, Global CEO van Chanel, in een gezamenlijke verklaring op donderdag. "Onder leiding van Bruno Pavlovsky [president van Chanel Fashion en Chanel SA, red.] zijn we ervan overtuigd dat Matthieu Blazy de toekomst zal blijven vormgeven en een nieuwe pagina zal schrijven in de creatie van Chanel."

De ambitie om ‘de leider in luxe’ te blijven komt op een moment dat de industrie in het algemeen te maken heeft met een terugval in luxe – een terugval die Blazy bij Bottega Veneta in 2024 heeft weten te weerstaan. Terwijl andere merken binnen moederbedrijf Kering moeite hebben om het momentum vast te houden – de omzet van Gucci daalde met 26 procent tot 1,64 miljard euro in het derde kwartaal van het boekjaar en de omzet van Yves Saint Laurent kromp met 13 procent tot 670 miljoen euro – bleek Bottega Veneta veerkrachtig. De omzet van het Italiaanse luxemerk bleef niet alleen stabiel, maar steeg, zij het minimaal. Bottega zag een omzetstijging van 4 procent, wat neerkomt op 397 miljoen euro.

Bottega Veneta SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoewel de cijfers bij Bottega Veneta misschien niet helemaal te vergelijken zijn met wat Chanel van Blazy zal verwachten, weerspiegelen ze de magnetische aantrekkingskracht van zijn visie op klanten. Bovendien is Blazy geen onbekende in de uitdaging om een succesvol merk over te nemen en naar nog grotere hoogten te stuwen. Toen hij de promotie bij Bottega Veneta kreeg, onderging het merk een opmerkelijke ommekeer, geïnitieerd door de voormalige creatief directeur, Daniel Lee, die in november 2021 onverwachts vertrok. Wat het einde van de verjonging van het Italiaanse merk had kunnen betekenen, werd in plaats daarvan het begin van een nieuw hoofdstuk onder leiding van Blazy. Nadat hij een jaar eerder als design director bij het huis was gekomen, werd hij belast met het voortzetten van het momentum. Terwijl Lee naar Burberry vertrok om te proberen de transformatieve magie die hij naar Bottega Veneta had gebracht te repliceren, hadden weinigen kunnen voorspellen dat het Blazy zou zijn die al snel de schijnwerpers zou vangen en het gesprek van de dag zou worden.

Bottega Veneta SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoeveel van Blazy's signatuur zal terugkomen op de catwalk van Chanel?

Het zal tijd kosten om te peilen hoeveel van Blazy's kenmerkende stijl bij het Italiaanse merk terug zal komen op de catwalk van Chanel. De onzekerheid geeft de industrie echter ruimschoots de gelegenheid zich over te geven aan haar favoriete tijdverdrijf: speculatie.

Zal de wereld tweed zien gemaakt van leer, dat doet denken aan Blazy's debuutcollectie voor Bottega Veneta voor herfst 2020? In die collectie misleidden trompe-l'oeil jeans en een witte tanktop, beide gemaakt van leer, de modewereld voordat ze een razernij ontketenden over de rustige maar baanbrekende herinterpretatie van het alledaagse door de ontwerper. Zal hij zich blijven verwonderen over het alledaagse, eenvoud romantiseren en de industrie uitnodigen om met hem mee te gaan op een reis die zelfs de meest gewone momenten – en kledingstukken – tot iets begeerlijks maakt?

Blazy's debuut bij Bottega. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Blazy's debuut bij Bottega. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Zo ja, dan zal hij dat waarschijnlijk doen terwijl hij traditioneel vakmanschap naar nieuw en onverwacht terrein duwt, net zoals hij deed bij Bottega Veneta. Zijn vaak grillige ontwerpen vervreemdden nooit diegenen die op zoek waren naar een verfijnde, gestroomlijnde esthetiek. In plaats daarvan leverde hij kledingstukken die, bij nadere inspectie, een uitzonderlijke aandacht voor textuur en vorm onthulden. Deze aanpak zou hem buitengewoon goed van pas kunnen komen bij Chanel, waar textuur belichaamd wordt door tweed, en vorm al lang synoniem is met de jas-en-rokcombinatie die het merk al generaties lang definieert. Hoewel tijdloos verbonden met Chanel, zouden beide kunnen profiteren van een moderne, modebewuste herinterpretatie. Bovendien biedt het schema van zes catwalkshows per jaar van het modehuis, verspreid over prêt-à-porter en haute couture, Blazy de kans om de kunst van de haute couture opnieuw te bezoeken. Dit is een gebied dat hij al heeft verkend tijdens zijn tijd bij Maison Margiela, waar hij werkte aan de Artisanal-lijn van het merk en zijn talent voor vakmanschap en innovatie verder aanscherpte.

Wat Blazy ook van Chanel mag maken, zijn benoeming heeft al een frisse wind en hernieuwde opwinding gebracht in het iconische Franse merk. Het enige dat nu nog rest, is afwachten of hij kan voldoen aan of misschien wel de immense verwachtingen kan overtreffen die de industrie op dit moment op hem en zijn visie heeft gevestigd.