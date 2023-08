'Na dood oprichter: Maison Ullens sluit deuren, verliezen stapelden op'

Het doek valt voor het Belgische luxe modemerk Maison Ullens, nadat de bezieler van het merk, Myriam Ullens de Schooten Whettnall, op 29 maart vlak voor haar huis werd doodgeschoten. De verliezen van Maison Ullens liepen op, waarna niemand verder wilde met het modemerk, schrijven diverse Franstalige media.

De bezieler van Maison Ullens werd volgens het Belgisch OM meerdere malen van dichtbij neergeschoten door haar stiefzoon Nicolas U., zo bevestigde het parket van Waals-Brabant destijds. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Na haar overlijden rezen vragen op: Hoe wordt het modebedrijf verder gezet? En, hoe ziet de toekomst voor het modehuis eruit?

Al snel schrijven diverse media dat het luxe modehuis torenhoge schulden heeft. “Het is niet al goud dat blinkt”, schrijft De Standaard bijvoorbeeld. Een aantal maanden daarna vraagt Guy Ullens de Schooten, de man van de Belgische barones, een faillissement aan voor Maison Ullens. “Niemand wilde verder en dat begrijp ik maar al te goed”, meldt een ingewijde aan het Franstalige medium Sudinfo.

Miljoenenschuld laat doek vallen voor Maison Ullens

Zo blijkt uit het laatste financiële verslag dat het bedrijf een verlies had gemaakt van meer dan 10 miljoen euro. Dat was voor Guy Ullens de Schooten te veel om de onderneming voort te zetten, want hij had immers al ruim 85 miljoen euro in de zaak gepompt de afgelopen jaren, schrijft het Gazet van Antwerpen. Op 15 juni besloot de algemene vergadering het faillissement aan te vragen. Het Belgische luxe modemerk had drie winkels in New York City, Parijs en Aspen. Er stond tevens nog een Antwerpse flagshipstore op de planning.

Begin dit jaar werd Christian Wijnants benoemd als nieuwe creatief directeur van Maison Ullens. De Belgische Wijnants staat bekend om zijn handgemaakte knitwear, vrouwelijke silhouetten en door de natuur geïnspireerde prints. Over het aannemen van deze kans, moest Wijnants destijds niet lang nadenken. “De afspraak was snel gemaakt”, vertelde Wijnants eerder in een gesprek met FashionUnited.

