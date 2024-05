Na maanden van groei daalt consumentenvertrouwen in mei

Na acht maanden van groei kent het consumentenvertrouwen in Nederland een kleine daling, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het consumentenvertrouwen nam af van min 21 in april naar min 22 in mei.

Volgens het onderzoek zijn consumenten pessimistischer over het economische klimaat in Nederland. De deelindicator economisch klimaat kwam deze maand uit op min 38, tegen min 34 in april.

Ondanks de pessimistische blik op de Nederlandse economie stemmen consumenten positiever over de koopbereidheid. Consumenten “vonden de tijd voor het doen van grote aankopen,” meer dan in april, zo meldt het CBS.