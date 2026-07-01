Na overname Vaayu lanceert Carbonfact een open-source LCA-database

Milieu-intelligentieplatform Carbonfact heeft een gratis, open-source database openbaar gemaakt met gedetailleerde data over de milieu-impact van textielproducten. Dit volgt kort na de overname van branchegenoot en duurzaamheidsplatform Vaayu in mei.

De database bevat 300 Life Cycle Inventory (LCI) datasets van kernprocessen zoals spinnen, verven en weven. In totaal biedt de tool ongeveer 4.800 specifieke impactscores, die aansluiten op de zestien milieu-indicatoren van de European Product Environmental Footprint (PEF). Deze moeten merken hun toeleveringsketens nauwkeurig in kaart helpen brengen, in overeenstemming met Europese wetgeving.

Met de release wil het Franse softwarebedrijf een langdurig probleem in de mode-industrie aanpakken: het gebrek aan transparante, controleerbare data. De meeste emissiedatabases in omloop zijn gebaseerd op algemene sectorgemiddelden. Een verfproces krijgt bijvoorbeeld één emissiefactor, ongeacht de specifieke machines, chemicaliën of vezelsoorten die worden gebruikt. De database van Carbonfact splitst data uit op tot het niveau van deelprocessen. Hierdoor kunnen modemerken individuele parameters inspecteren of vervangen door primaire data van hun eigen leveranciers.

De lancering positioneert Carbonfact strategisch als een expert in transparantie, impactmeting en milieurapportage voor de mode-industrie. Die diensten worden al afgenomen door merken als On, Ganni en The North Face.

Databaseleverancier ecoinvent en het Franse milieuagentschap ADEME hebben al enthousiast gereageerd op de tool. Dat voedt de discussie over de beste toekomstige Europese mechanismen voor impactmeting, zoals de Franse milieuscore of de PEFCR.