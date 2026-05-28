Mode-tech-platform Vaayu opgeslokt door Carbonfact

Het Franse verduurzamingsplatform Carbonfact neemt zijn Duitse concurrent Vaayu Tech GbmH over. Dat hebben de bedrijven vandaag gezamenlijk bekendgemaakt. De koopsom is vooralsnog niet bekend.

Met de overname gaan de twee grootste decarbonisatietools voor de mode-industrie voortaan samen onder één dak verder. Bestaande klanten verhuizen mee naar Carbonfact. Het gezamenlijke portfolio bevat nu meer dan 300 kleding- en schoenenmerken, waaronder On, Ganni, The North Face en Ace & Tate.

Beide platformen vallen onder de noemer carbon accounting. Waar Carbonfact zich richt op het automatiseren van dataverzameling en het uitvoeren van Life Cycle Assessments (LCA), focuste Vaayu zich op integraties met externe systemen, en het helder presenteren van de milieueffecten aan de consument.

Een bekend praktijkvoorbeeld is de samenwerking met het Franse designermodeplatform Vestiaire Collective. Vaayu ontwikkelde hiervoor de ‘cost per wear’-formule, waarmee consumenten de reële kosten van een aankoop kunnen berekenen, dat wil zeggen per draagbeurt. Voor Vinted berekenden analisten van Vaayu de milieuvoordelen van tweedehands aankopen ten opzichte van nieuwkoop.

Vaayu werd in 2020, een jaar vóór Carbonfact, opgericht door oprichtster Namrata Sandhu, voormalig duurzaamheidsdirecteur bij Zalando. Zij wist ruim 13 miljoen dollar aan groeigeld op te halen voor haar startup bij investeerders zoals Flint Capital en The Garage.

De start van beide bedrijven was een reactie op nieuwe Europese wetgeving rondom producttransparantie. Destijds leek er een ambitieus pakket aan te komen. Mode- en schoenenmerken moesten in een rap tempo inzicht krijgen in hun leveranciers en productieprocessen en zochten hulp bij het berekenen van hun ecologische voetafdruk. Inmiddels zijn veel van de plannen op de Brusselse agenda opgeschort of uitgesteld, mede door de verzwakking van de zogenaamde omnibusregeling.

Voor grote modemerken blijft het ondanks vertragingen uit Brussel cruciaal om hun datahuishouding op orde te hebben. Uiterlijk in 2030 moeten zij voldoen aan strenge Europese regels onder de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) en de Ecodesign-verordening (ESPR), waaronder ook het Digitale Product Paspoort (DPP) valt.