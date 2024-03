Na recordomzet tempert Hugo Boss verwachting voor 2024

Hugo Boss AG heeft in het boekjaar 2023 de omzetgrens van 4 miljard euro overschreden. Niet alleen is dit een recordomzet voor het Duitse bedrijf, het betekent ook dat de groep het omzetdoel twee jaar eerder dan gepland heeft bereikt. De verwachting voor het boekjaar 2024 is echter voorzichtiger, zo blijkt uit de financiële update.

Aan het einde van het boekjaar stond de jaaromzet op 4,2 miljard euro, zo blijkt uit het jaarverslag. Het betekent dat tussen 2022 en 2023 de omzet met 15 procent is gestegen. Dit resultaat werd behaald met de merken Hugo en Boss.

Niet alleen de omzet verbeterde significant in het boekjaar 2023, ook het operationeel resultaat is gestegen. Het ebit (winst voor rente en belastingen) steeg met 22 procent naar een niveau van 410 miljoen euro.

Voor het huidige boekjaar, 2024, spreekt Hugo Boss AG ook al een verwachting uit, maar deze is veel lager dan de behaalde groei in 2023. De Duitse groep verwacht namelijk een omzetstijging tussen de 3 en 6 procent in 2024. In alle regio’s waarin het actief is, verwacht het groei, maar de hoogste stijging verwacht het bedrijf in de Asia Pacific-regio.