Na schandalen: Italiaanse overheid overweegt nieuwe wet om Made in Italy-imago te beschermen

De minister van Ondernemingen en Made in Italy (Mimit) overweegt de invoering van een certificeringssysteem nadat het merk Loro Piana onder gerechtelijk toezicht is geplaatst vanwege vermeende schending van arbeidsrechten.

Adolfo Urso, minister van Ondernemingen en Made in Italy, heeft volgens Reuters tijdens een bijeenkomst met brancheorganisaties verklaard dat sommige illegale bedrijven in de modeketen het imago van "Made in Italy" hebben aangetast.

In een persbericht van het ministerie staat: "Om de illegale praktijken van enkelen op het gebied van arbeid, die de reputatie van de hele sector kunnen schaden, tegen te gaan, benadrukt Urso dat de regering 'werkt aan een wet om de duurzaamheid en legaliteit van bedrijven in de sector te certificeren, met als doel een structurele oplossing voor het probleem te bieden'." De wet is bedoeld om de toeleveringsketen van de merkeigenaar te certificeren, op basis van specifieke controles vooraf, om te voorkomen dat deze verantwoordelijk wordt gehouden voor illegale of ondoorzichtige praktijken van leveranciers of onderaannemers in de keten.

Afgelopen week werd het kasjmiermerk Loro Piana van LVMH onder gerechtelijk toezicht geplaatst voor een jaar, omdat het vermoedelijk de productie zou hebben uitbesteed aan leveranciers die hun werknemers zouden hebben uitgebuit.