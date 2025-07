Loro Piana onder gerechtelijk toezicht in Milaan wegens arbeidsuitbuiting

Opnieuw is een luxemerk verwikkeld in een zaak van arbeidsuitbuiting. Dit keer betreft het Loro Piana, een merk van LVMH. De rechtbank van Milaan heeft een jaar lang gerechtelijk toezicht ingesteld voor Loro Piana, waar Frédéric Arnault sinds 10 juni algemeen directeur is.

Uit onderzoek van officier van justitie Paolo Storari bleek dat Loro Piana de productie van kleding heeft uitbesteed. De productie zou hebben plaatsgevonden onder omstandigheden van ‘arbeidsuitbuiting’. FashionUnited heeft contact opgenomen met Loro Piana voor een reactie, maar tot nu toe is er geen verklaring afgegeven.

Loro Piana is wederom een high fashion merk waar officier van justitie Storari de aandacht op heeft gevestigd en waarvoor hij gerechtelijk toezicht heeft gekregen. Volgens onderzoek van de Milanese arbeidsinspectie zou het bedrijf niet in staat zijn geweest om arbeidsuitbuiting in de productieketen te voorkomen of tegen te gaan. Loro Piana zou geen passende maatregelen hebben genomen om de werkelijke arbeidsomstandigheden te controleren en zou met name geen toezicht hebben gehouden op de capaciteiten van de aannemers. Op deze manier zou het bedrijf volgens persbureau Ansa onvrijwillig arbeidsuitbuiting hebben vergemakkelijkt.

Uit het onderzoek is gebleken dat de productie van de Loro Piana-kledingstukken was toevertrouwd aan Evergreen Fashion Group srl, dat echter de productie had uitbesteed aan Sor-Man snc van Nova Milanese, dat op zijn beurt de productie liet uitvoeren door de Chinese fabrieken Clover Moda srl (in Baranzate) en Dai Meiying (in Senago). Volgens de reconstructie van het Openbaar Ministerie zou het bedrijf, mede om de kosten te drukken, zich hebben gewend tot Chinese fabrieken. Deze fabrieken werd door het leger gesloten en een van de eigenaren werd in mei gearresteerd. In de gerechtelijke beschikking staat dat deze fabrieken gebruik zouden hebben gemaakt van ‘illegale arbeidskrachten in ongezonde en gevaarlijke werkomgevingen’. De arbeiders zouden zijn ondergebracht ‘in slaapzalen om op elk moment van de dag of nacht arbeidskrachten te kunnen gebruiken en hen te onderwerpen aan werktijden (...) die veel langer waren dan contractueel was vastgelegd’.

Dit systeem zou een maximalisatie van de winst mogelijk hebben gemaakt door de Chinese fabriek die de producten daadwerkelijk produceert ertoe aan te zetten de arbeidskosten (sociale lasten, verzekeringen en directe belastingen) te verlagen. Dit door gebruik te maken van illegale arbeidskrachten, regels voor gezondheid en veiligheid op het werk niet na te leven, en door de nationale cao's voor de sector met betrekking tot lonen, werktijden, pauzes en vakanties niet te respecteren. Volgens persbureau Ansa oordeelde de rechtbank dat dit ‘mechanisme onvrijwillig in stand is gehouden door Loro Piana spa, dat de werkelijke ondernemerscapaciteiten van de aannemers en onderaannemers (Sor-Man) niet heeft gecontroleerd en in de loop der jaren geen effectieve inspecties of audits heeft uitgevoerd om de werking van de productieketen en de feitelijke arbeidsomstandigheden en werkomgevingen te controleren’.

Het modehuis, dat eigendom is van LVMH, is het vijfde luxemerk dat wordt onderzocht vanwege oneerlijke arbeidspraktijken in de Italiaanse toeleveringsketen. Eerder kwamen ook Giorgio Armani Operations, Alviero Martini Spa, Manufactures Dior en Valentino in opspraak.