LVMH's Loro Piana beschuldigd van 'uitbuiting’ van boeren in Peru

Loro Piana, een dochteronderneming van LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, wordt op het matje geroepen. Volgens een Amerikaans Congreslid lijkt het erop dat het Italiaanse modehuis zich schuldig maakt aan de “uitbuiting” van haar arbeiders in Peru. Dit meldt Bloomberg.

Vorige week bracht Bloomberg middels een artikel, documentaire en podcast naar buiten dat Loro Piana kleding voor duizenden euro’s verkoopt gemaakt van de wol van vicuña's die de inheemse Lucanas-gemeenschap in Peru verzorgt en scheert. Deze arbeiders krijgen hiervoor slechts rond de 300 euro per maand betaald. “Inheemse boeren werken gratis voor 's werelds rijkste persoon,” luidt de titel. De titel verwijst direct naar Bernard Arnault, CEO van LVMH, die volgens de Bloomberg's Billionaires Index momenteel de rijkste persoon ter wereld is.

"Dit lijkt me duidelijk uitbuiting en het is een enorme multinational die eigendom is van enkele van de rijkste mensen ter wereld," zei Congreslid Garcia tegen Bloomberg. "Ik vind het echt verontrustend dat er geen voordelen [voor de boeren, red.] zijn voor de enorme arbeid die hier wordt verricht."

Naar aanleiding van het onderzoek van Bloomberg eist Amerikaans Congreslid Robert Garcia verantwoording van het luxemodehuis naar de situatie. Garcia stuurde vrijdag een brief naar Antoine Arnault, voorzitter van Loro Piana, en Damien Bertrand, Chief Executive Officer, waarin hij het bedrijf verzoekt om voor eind april een schriftelijke verklaringen te geven aan het Congres over de situatie in haar toeleveringsketen in Peru.

Loro Piana zegt juist te investeren in Peru

Loro Piana reageert in een statement in handen van Bloomberg op de beschuldiging dat zij haar arbeiders in Peru uitbuiten. "We hebben de afgelopen jaren onze investeringen in irrigatie, onderwijs en infrastructuur in Peru verhoogd en we zijn vastbesloten om extra middelen in te zetten ten behoeve van de lokale bevolking.”

Loro Piana is opgericht in 1924 door wijlen Franco Pietro Loro Piana. Het merk, gespecialiseerd in kleding en textielproducten, claimt de grootste kasjmierfabrikant ter wereld te zijn. Loro Piana heeft 136 winkels verdeeld over Europa, Noord-Amerika, Midden-Oosten, China en Zuid-Korea. Het merk is sinds vorig jaar verkrijgbaar bij Ogér aan de PC Hooftstraat in Amsterdam.