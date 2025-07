Na solide negenmaandscijfers: Uniqlo-moederbedrijf Fast Retailing bevestigt prognoses

Het Japanse bedrijf Fast Retailing Co. Ltd. is na de eerste negen maanden van boekjaar 2024/25 nog steeds op recordkoers. Dankzij de aanhoudend positieve ontwikkeling bevestigt het moederbedrijf van kledingketen Uniqlo haar prognoses voor het hele jaar.

In de periode van 1 september 2024 tot en met 31 mei 2025 bedroeg de concernomzet bijna 2,62 biljoen Japanse yen (15,2 miljard euro). Dit komt neer op een stijging van 10,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ondanks verliezen in China: Omzet Uniqlo groeit met dubbele cijfers

De omzet van Uniqlo in Japan steeg met 11,0 procent tot 801,4 miljard Japanse yen. Uniqlo International realiseerde een plus van 12,7 procent tot 1,46 biljoen Japanse yen. Verliezen in China werden meer dan gecompenseerd door sterke groei in de overige buitenlandse markten. Volgens het bedrijf ontwikkelden de zaken zich in bijvoorbeeld Noord-Amerika en Europa ‘verder sterk’.

De omzet van GU, een ander merk van het concern, bereikte in de eerste drie kwartalen 256,2 miljard Japanse yen. Daarmee overtrof het de omzet van vorig jaar met 4,0 procent. De overige labels van de groep, waaronder Theory, PLST en Comptoir des Cotonniers, behaalden samen een omzet van 100,5 miljard Japanse yen. Dit is een daling van 3,1 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Twee van de merken zijn na het afsluiten van het kwartaal onder curatele geplaatst. Het gaat om Comptoir des Cotonniers en Princesse Tam Tam.

Nettowinst stijgt met ongeveer acht procent

Ondanks een lichte daling van de brutomarge, kon het concern de winst flink verhogen. Het operationele resultaat in de eerste negen maanden lag op 450,9 miljard Japanse yen, 12,2 procent hoger dan vorig jaar. De nettowinst steeg met 8,4 procent tot 339,1 miljard Japanse yen (1,98 miljard euro).

De cijfers gaven het management geen reden om de prognoses voor het gehele boekjaar aan te passen. Het concern rekent voor 2024/25 nog steeds op een omzetgroei van 9,5 procent tot 3,40 biljoen Japanse yen. Het operationele resultaat moet met 8,8 procent stijgen tot 545,0 miljoen Japanse yen, en de nettowinst met 10,2 procent tot 410,0 miljard Japanse yen.