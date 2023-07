Na Zalando dient ook Amazon klacht in bij Hof van Justitie voor ‘groot platform’ label

E-commercegiganten zijn niet blij met het ‘groot platform’ label. Nadat Zalando eind juni een klacht indiende bij Het Hof van Justitie van de Europese Unie, doet Amazon dat nu ook. De e-tailer is het niet eens met de beslissing van de Europese Commissie als ‘Very Large Online Platform’ (VLOP) beschouwd te worden in het kader van de Digital Service Act (DSA).

“We zijn het eens met de doelstelling van de Europese Commissie en zetten ons in om klanten te beschermen tegen illegale producten en inhoud, maar Amazon voldoet niet aan deze beschrijving en mag daarom niet als dergelijke worden aangewezen”, meldt Business of Fashion die een verklaring per e-mail in handen heeft van Amazon. “De aanwijzing is gebaseerd op een discriminerend criterium en het principe van gelijke behandeling wordt op onevenredige wijze geschend.”

Verder vindt Amazon dat het niet als een VLOP gezien moet worden, omdat het merendeel van de inkomsten uit de detailhandel komt en niet uit advertenties. Bovendien vindt de e-tailer dat het niet als dominante retailer gezien moet worden in EU-landen waar het actief is. “Er zijn ook andere bedrijven - nationale marktplaatsen zoals het Poolse Allegro of het Nederlandse Bol.com - die niet aangewezen worden.”

De Europese Commissie beschouwt platforms en zoekmachines met meer dan 45 miljoen maandelijkse gebruikers binnen de EU als VLOP. Vanaf augustus moeten zij aan extra regels voldoen om illegale en schadelijke inhoud, zoals desinformatie, aan te pakken. De extra eisen waar deze bedrijven mee te maken krijgen, zijn onder andere rapportageverplichtingen, audits door externe bedrijven en beoordelingen van de potentiële risico’s op hun platforms. De regeling is bedoeld om internettussenpersonen te dwingen beter toezicht te houden op de inhoud die door anderen op hun platforms wordt geplaatst - waaronder producten die mogelijk illegaal zijn, zoals nagemaakte luxe tassen.

Volgens het vakblad antwoordde de commissie hierop dat ze haar standpunt zou verdedigen en voegde eraan toe dat Amazon nog steeds aan de regels moet voldoen voor eind augustus.

“Het toepassingsveld van de DSA is zeer duidelijk en is zo gedefinieerd dat het alle platforms omvat die hun gebruikers blootstellen aan inhoud, inclusief de verkoop van producten of diensten, die illegaal kunnen zijn”, meldde de commissie in een verklaring per e-mail aan Business of Fashion. “Zowel voor marktplaatsen als voor sociale netwerken geldt dat een zeer groot gebruiksbereik de risico’s vergroot en de verantwoordelijkheid van de platforms om deze aan te pakken.”