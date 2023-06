Zalando dient klacht in bij Het Hof van Justitie na krijgen ‘groot platform’ label van EU

Vorige week werd Zalando door de Europese Commissie beschouwd als een ‘Very Large Online Platform’ (VLOP) in het kader van de Digital Service Act (DSA). Hierdoor krijgt Zalando extra verplichtingen om desinformatie online aan te pakken. Daar is Zalando het niet mee eens en dient vandaag een klacht in bij Het Hof van Justitie van de Europese Unie, zo meldt Zalando in een persbericht.

“Wij steunen de DSA en haar doelstellingen”, schrijft Robert Gentz, co-CEO bij Zalando, in het persbericht. “De Europese Commissie heeft onze gebruikersaantallen echter verkeerd geïnterpreteerd en ons businessmodel niet erkend. Het aantal Europese bezoekers dat verbinding maakt met de partners ligt ver onder de drempel die de DSA hanteert om als VLOP te worden beschouwd. Bovendien bieden we onze klanten een veilige online omgeving met producten van toonaangevende merken en gevestigde partners. Op onze website of de app zien klanten alleen content die geproduceerd of gescreend is door Zalando. Wij horen simpelweg niet thuis in de VLOP-categorie zoals gedefinieerd door de DSA.”

De Europese Commissie wees in april al negentien platformen en zoekmachines met meer dan 45 miljoen maandelijkse gebruikers binnen de EU aan die vanaf augustus moeten voldoen aan verplichtingen om illegale en schadelijke inhoud, zoals desinformatie, aan te pakken. Volgens de Europese Commissie zou Zalando 83 miljoen Europese bezoekers tellen per maand. Om die reden valt Zalando in dezelfde categorie als een aantal van ‘s werelds grootste sociale mediaplatforms, online marktplaatsen en zoekmachines, waaronder Amazon en Meta.

In de klacht zet Zalando drie punten uiteen die volgens het Duitse online concern aantonen dat zij niet als ‘bijzonder groot platform’ beschouwd moeten worden. Ten eerste zegt Zalando producten aan te bieden van hoge kwaliteit van gerenommeerde partners. “Dit levert geen ‘systeemrisico’ op voor de verspreiding van schadelijke of illegale inhoud van derden, zoals wordt verondersteld voor VLOPs”.

Ten tweede vindt Zalando dat de beslissing van de EU het hybride business model negeert. Als laatste vindt het Duitse online concern dat het gebrek aan transparantie en consistentie in het tellen van ‘actieve ontvangers van de dienst’ leidt tot ongelijke behandelingen. Daar waar de Europese Commissie 83 miljoen Europese bezoekers telt, zegt het zelf 31 miljoen Europese bezoekers te tellen. “Dat aantal ligt ver onder de 45 miljoen waaraan het moet voldoen als beschouwd te worden als een VLOP”, aldus Zalando in het persbericht.