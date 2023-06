Zalando niet eens met ‘groot platform’ label van de EU

Zalando is door de Europese Commissie groter ingeschat dan zou moeten, dat meldt de CEO en medeoprichter van het merk, Robert Gentz, op nieuwssite Politico.

De Europese Commissie wees afgelopen april negentien platforms en zoekmachines met meer dan 45 miljoen maandelijkse gebruikers binnen de EU aan die vanaf augustus moeten voldoen aan verplichtingen om illegale en schadelijk inhoud, zoals desinformatie, aan te pakken.

Zo zijn extra eisen waar deze bedrijven mee te maken krijgen bijvoorbeeld rapportageverplichtingen, audits door externe bedrijven en beoordelingen van de potentiële risico's op hun platforms.

Omdat zo'n 83 miljoen Europese bezoekers maandelijks bij Zalando kopen, viel het bedrijf in dezelfde categorie als een aantal van 's werelds grootste sociale mediaplatforms, online marktplaatsen en zoekmachines, waaronder Meta en Amazon.

De regeling zou bedoeld zijn om internettussenpersonen te dwingen beter toezicht te houden op de inhoud die door anderen op hun platformen wordt geplaatst - waaronder producten die mogelijk illegaal zijn, zoals nagemaakte luxe tassen.

Zalando zegt daarom dat de Commissie alleen de 31 miljoen Europese bezoekers had moeten meerekenen die Zalando gebruiken als platform om producten van andere retailers en consumenten te bekijken. Meer dan zestig procent van Zalando's omzet is volgens hem afkomstig van de verkoop van producten rechtstreeks aan consumenten, terwijl minder dan veertig procent van de omzet afkomstig is van tussenpersonen.

"De Commissie heeft ons hybride bedrijfsmodel verkeerd begrepen," aldus Gentz aan Politico.

Gentz zal op 20 juni een ontmoeting hebben met commissaris voor de interne markt Thierry Breton om te praten over Zalando's status als groot platform dat extra regelgeving nodig heeft.