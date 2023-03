Omzet Zalando daalt licht in 2022, modeplatform levert winst in

Waar online modeplatform Zalando SE in 2021 nog stevig groeide, vlakte de stijgende lijn in boekjaar 2022 af, zo blijkt uit de jaarcijfers van het bedrijf. De omzet van Zalando zakte lichtjes, met 0,1 procent naar 10,3 miljard euro. Ter vergelijking: aan het eind van boekjaar 2021 noteerde Zalando nog een omzetgroei van bijna dertig procent.

Zalando kampte in het eerste half jaar al met een dalende omzet; in het eerste kwartaal draaide het bedrijf zelfs verlies . Volgens Zalando had dat te maken met de impact van verschillende macro-economische ontwikkelingen, onder meer de stijgende inflatie. Ook sprak het bedrijf van veranderende consumentenvoorkeuren door het versoepelen van de coronamaatregelen. De coronamaatregelen, in het bijzonder winkelsluitingen, hadden consumenten daarvoor juist naar webshops gedreven.

In de tweede helft van het jaar werd Zalando weer winstgevend , maar de verwachtingen voor het volledige boekjaar bleven getemperd: Zalando voorzag een omzetgroei van tussen de nul en drie procent. Daar zit het nu nog net onder. De nettowinst van Zalando kwam aan het einde van het boekjaar uit op 16,8 miljoen euro, tegenover 234,5 miljoen euro vorig jaar.

Zalando wil ‘relaties met klanten verdiepen’

In het persbericht focust Zalando vooral op het stijgende aantal actieve klanten, dat met zes procent groeide naar ruim 51 miljoen. "Het feit dat we ons klantenbestand in het huidige economische klimaat konden blijven uitbreiden, toont aan dat onze kernstrategie werkt," aldus Robert Gentz, co-CEO bij Zalando, in het persbericht.

Gentz zegt dat Zalando zich wil richten op het ‘verdiepen’ van de relaties met die klanten, door te investeren in het assortiment en de samenwerking met verkooppartners. De verkopen via partners waren dit boekjaar goed voor 36 procent van het bruto verkoopvolume van Zalando, zes procent meer dan vorig jaar. Wel liet Zalando eind februari weten dat de tarieven voor externe verkopers die gebruik maken van het platform, gaan stijgen .

Zalando zal het de komende tijd bovendien met een kleiner team moeten stellen. Een paar weken terug kondigde Zalando aan dat er bij het bedrijf enkele honderden banen gaan verdwijnen . Volgens de CEO’s gebeurt dat met het doel de organisatie van Zalando te stroomlijnen. “De afgelopen jaren zijn sommige delen van ons bedrijf te sterk gegroeid,” stelden ze destijds in een persbericht. “We hebben ons bedrijf in zoverre complex gemaakt dat het ons vermogen om snel te handelen heeft beïnvloed.” Het afslanken van de organisatie zal Zalando ook helpen om de winstmarge weer wat te vergroten.

Voor het aankomende jaar verwacht Zalando nog geen grote veranderingen op omzetvlak. Het bedrijf houdt rekening met een lichte daling van een procent tot een maximale groei van vier procent.