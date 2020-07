Naadloze integratie van Colect salestools met Becosoft ERP-software

Becosoft – één van de grootste ERP-providers in de Benelux voor de modesector – gaat een strategische samenwerking aan met Colect, een bedrijf dat toonaangevende digitale tools ontwikkelt voor de verkoop van modeartikelen.

Dankzij deze samenwerking kunnen de verkooptools van Colect naadloos worden ge- koppeld aan de ERP-pakketten van Becosoft. “Zo kunnen de presentaties van collecties en de daaruit volgende verkooptransacties straks een stuk eenvoudiger verlopen dan voor- heen”, verduidelijkt Arthur Homan, Executive Director bij Colect.

“De producten van Colect zijn op zich al krachtig en gebruiksvriendelijk, maar dankzij de koppeling met de ERP-systemen van Becosoft kunnen bestellingen voortaan meteen worden verwerkt van zodra een klant tot de aankoop overgaat”, stelt Kristof De Coninck, CEO bij Becosoft. “Als een winkelier beslist om een collectie aan te kopen via één van de sales tools van Colect, zal op de achtergrond het nodige gebeuren om die bestelling automatisch door te sturen naar de ERP-systemen van Becosoft”.

“Zo krijgen verkopers meer tijd om zich toe te leggen op het eigenlijke verkoopproces en op het contact met de klant”, vervolgt Arthur Homan. “Doordat we de administratieve kant van de verkoop automatiseren kunnen orders sneller verwerkt worden en worden menselijke fouten vermeden.”

“Colect en Becosoft bedienen vandaag al heel wat gemeenschappelijke klanten, en de koppeling tussen onze systemen is al volledig operationeel”, aldus Kristof De Coninck. “We merken dat klanten in toenemende mate gebruik willen maken van geavanceerde digitale sales tools als uitbreiding op onze ERP-systemen, en dus zijn we bijzonder verheugd dat we dankzij de samenwerking met Colect een sterkere propositie op dat vlak kunnen bieden.”

“De vraag naar krachtige digitale sales tools volgt al jaren een stijgende lijn”, besluit Arthur Homan. “We zijn dan ook enthousiast dat we voortaan met Becosoft een volledig geïntegreerde end-to-end oplossing kunnen aanbieden, en dat onze gemeenschappelijke klanten zich geen zorgen meer hoeven te maken over systeemverbindingen en data feeds. Zo kunnen ze zich maximaal concentreren op wat ze liefst en best doen: kleding verkopen.”

Over Colect

Colect ontwikkelt innoverende SaaS-oplossingen voor de B2B/groothandel in de mode- industrie-, lifestyle- en woondecoratiesectoren. Meer dan 400 modemerken en ruim 86.000 retailers maken wereldwijd gebruik van Colect tools voor digitale en mobiele verkoop.

Dankzij toepassingen als B2B Sales App, B2B Web Shop, Virtual Showroom, Digital Showroom en In-store Sales App kunnen modebedrijven sneller groeien en hun klanten een betere service geven door een eciënte uitwisseling van productinformatie, assortiments- planning, orderverwerking en data-analyse.

Zie www.colect.io voor meer informatie.

Over Becosoft

Becosoft ontwikkelt toonaangevende ERP- en point-of-sales software voor winkelketens en groothandels voor onder meer de fashion-, garden- en lifestylesector. Het bedrijf werd opgericht in 2001 en telt vandaag 35 werknemers, verdeeld over drie vestigingen in België en Nederland. Uit een recente peiling blijkt dat Becosoft in de Benelux opgeklommen is tot de nummer twee positie voor wat het gebruik van ERP-software in de mode-industrie betreft.