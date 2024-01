‘Naaisters van La Perla protesteren voor het Europees Parlement’

Werknemers van La Perla eisen nieuwe wetgeving in Italië. Een die hen beschermt tegen financiële speculatie, zo meldt WWD. De naaisters stonden naar verluidt woensdag voor het Europees Parlement in Brussel. Dit is niet de eerste keer dat de werknemers van La Perla protesteren.

Dit keer wilde ze “hun verhaal vertellen” aan een Italiaanse delegatie van parlementsleden met het verzoek om “wetgeving op te stellen die financiële en economische speculatie zoals ze dat nu meemaken niet meer toestaat”, deelt Ugo Cherubini, nationaal secretaris van de Italiaanse vakbond Filctem Cgil met WWD. Volgens hem heeft Italië een “gebrek aan een serieus industriebeleid” en heeft dit ruimte gemaakt voor speculanten om “het economische en productienetwerk van ons land [Italië, red] te plunderen en er vervolgens [met de buit, red] vandoor gaan.”

De vakbonden betreuren het dat de Duitse zakenman Lars Windhorst, eigenaar van het bedrijf via zijn in Londen gevestigde Tennor Holding B.V., geen plan heeft ingediend om het merk opnieuw op de markt te brengen nadat Windhorsts bedrijf Tennor, toen bekend als Sapinda, het bedrijf in 2018 overnam. Het Italiaanse lingeriemerk werd in februari 2018 gekocht door de Nederlandse Sapinda Holding. In mei 2019 kreeg La Perla een kapitaalinjectie van 23 miljoen euro. La Perla bleef nog diep in de schulden, tegelijkertijd investeerde de eigenaar van La Perla 50 miljoen dollar (46 miljoen euro) in het inmiddels opgeheven Britse couturehuis Ralph & Russo. Windhorst zou 60 tot 70 miljoen euro investeren in de herlancering van La Perla. De herlancering is nooit gebeurd.

Er lopen momenteel meerdere procedures rondom het bedrijf van Windhorst, zijn Britse operaties en La Perla. Deze lopen zowel in Italië als in het VK.

Vakbonden willen ‘al het goede van italië' beschermen

Cherubini benadrukte de urgentie voor wetgeving en zei dat er ‘geen tijd meer te verliezen was’. Hij onderstreept dat het merk een symbool is van de productie Made in Italy, die echter wordt tegengehouden door mensen die van de gebrekkige infrastructuur in Italië profiteren. Deze mensen noemt Cherubini “gewetenloze financiële speculanten.” “Dit mag niet worden toegestaan. De prijs wordt niet alleen betaald door de deskundige naaisters van La Perla, maar door al het goede in ons land. We moeten onze industrie verdedigen als we onze bedrijven en Made in Italy in de wereld willen verdedigen.”

De demonstratie in Brussel is niet het eerste protest van La Perla. Vakbonden Cgil, Filctem Cgil, Uil en Uiltec hebben zich op verschillende fronten uitgesproken. Wat de demonstranten willen is dat La Perla in handen komt van “ondernemers die geven om dit legendarische merk.” Cherubini deelt verder met WWD: “Wij verwerpen dat de enige prioriteiten van Engelse curatoren de kredieten van de Londense belastingautoriteiten zijn.' La Perla werd in 1956 opgericht door korsettenmaker Ada Masotti. Haar zoon, Alberto Masotti, leidde het bedrijf totdat het in 2007 werd verkocht aan JH Partners. La Perla ging later in 2013 over naar Silvio Scaglia, die het in 2018 aan Sapinda (nu Tennor Holding B.V.) verkocht, van ondernemer Lars Windhorst. Het lingeriemerk heeft momenteel ongeveer 330 werknemers in dienst in Italië, waarvan er 230 werkzaam zijn op de productielocatie in Bologna. Volgens de vakbonden worden zij niet op regelmatige basis betaald.