Naamsverandering: Boohoo Group Plc gaat verder als Debenhams Group

De Britse modegroep Boohoo Group Plc kondigde dinsdag aan dat het zichzelf hernoemt naar Debenhams Group, wat een significante verschuiving in hun bedrijfsstrategie markeert. Naast de rebranding benoemde het bedrijf Phil Ellis tot nieuwe Chief Financial Officer (CFO).

De beslissing volgt op een succesvolle turnaround van het merk Debenhams, dat Boohoo in 2021 overnam na een faillissement. Sindsdien is Debenhams geherpositioneerd als het toonaangevende online warenhuis van Groot-Brittannië, wat heeft geleid tot aanzienlijke groei en winstgevendheid voor de groep.

Het bedrijf verklaart in een statement: "Hoewel we op korte termijn blijven investeren in onze jongerenmerken als onderdeel van hun turnaround, verhogen we onze EBITDA-margeverwachting op middellange termijn voor Debenhams naar 20 procent. Onze doelstellingen op middellange termijn voor Karen Millen en de jongerenmerken blijven ongewijzigd, met EBITDA-marges van dubbele cijfers voor Karen Millen en 6 tot 8 procent voor de jongerenmerken."

Als weerspiegeling van de nieuwe strategische richting van de Groep is Phil Ellis benoemd tot de nieuwe Group CFO, waarmee hij Stephen Morana met onmiddellijke ingang vervangt. Ellis was sinds 2022 financieel directeur van Debenhams en bekleedt tevens de rol van Managing Director van DebenhamsPay+.

Ellis heeft meer dan zes jaar samengewerkt met CEO van de groep Dan Finley. Voordat hij bij Debenhams kwam, bekleedde hij zes jaar lang senior financiële functies bij JD Sports en werkte hij zeven jaar bij The Very Group.

Het bedrijf gelooft dat Ellis' diepgaande kennis van Debenhams en zijn nauwe samenwerking met Finley de transformatie van de groep naar een door Debenhams geleid bedrijf zullen versnellen.

Ondanks de sterke prestaties van Debenhams daalde de brutohandelswaarde (GMV) vóór retouren van de groep met 10 procent jaar-op-jaar voor het huidige boekjaar. De omzet voor de periode bedroeg 1,2 miljard pond (1,4 miljard euro), wat een daling van 16 procent jaar-op-jaar vertegenwoordigt.

Gedreven door de turnaround van Debenhams blijft het bedrijf echter optimistisch over de algehele prestaties en verwacht het een aangepaste EBITDA van ongeveer 40 miljoen pond te rapporteren voor boekjaar 25. Het bedrijf benadrukte dat Debenhams nu een snelgroeiend en zeer winstgevend bedrijf is onder leiding van Finley. Het merk genereerde een GMV van 654 miljoen pond en een netto-omzet van 205 miljoen pond, met een EBITDA-marge van 12 procent.

Debenhams is ook de thuisbasis van verschillende merken die eigendom zijn van de groep, waaronder Wallis, Burton, MissPap, Coast, Oasis, Dorothy Perkins en Warehouse. Gezamenlijk hebben deze merken nu een turnaround doorgemaakt en leveren ze een EBITDA-marge van 7 procent op.

"We hebben een duidelijke route om Debenhams te transformeren tot een bedrijf met een GMV van meerdere miljarden ponden, met een EBITDA-marge van 20 procent op de netto-omzet op middellange termijn", aldus het bedrijf.

Boohoo erkende dat de handelsvoorwaarden moeilijk blijven voor zijn jongerenmerken, waaronder PLT (PrettyLittleThing), Boohoo en BoohooMan. De Groep heeft de voorraden sterk afgeprijsd om de voorraadniveaus te corrigeren en de marketinguitgaven opnieuw in lijn te brengen, wat de prestaties op korte termijn heeft beïnvloed.

"Hoewel we erkennen dat de turnaround voor deze merken tijd zal kosten, blijven we vertrouwen hebben in hun potentieel op lange termijn", aldus het bedrijf. Het merkte ook op dat de operationele kosten voor deze merken aanzienlijk zijn verlaagd, wat de weg vrijmaakt voor toekomstige groei.

De groep benadrukte de succesvolle transformatie van Karen Millen, een ander toonaangevend merk in haar portfolio, tot een digitaal-eerst, premium wereldwijd merk. Voor boekjaar 25 zal het merk naar verwachting een GMV van 157 miljoen pond genereren.

Boohoo blijft optimistisch dat de verschuiving naar een door Debenhams geleid bedrijfsmodel, in combinatie met voortdurende merk-turnarounds, de Groep zal positioneren voor winstgevendheid en groei op lange termijn.