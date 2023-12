Naamsverandering en uitbreiding: Sustainable Fashion Gift Card wordt SF.Collective

Een nieuw jaar, een nieuwe naam, of dat geldt tenminste voor Sustainable Fashion Gift Card. Vanaf 2024 zal het bedrijf verder gaan als SF.Collective. Het bedrijf lanceert dan ook een pr-programma voor duurzame modebedrijven, zo is te lezen in een persbericht.

De naamsverandering komt op een moment waar het bedrijf de services uitbreidt. Sustainable Fashion Gift Card werd in 2020 opgericht als een tool om duurzame modemerken en retailers meer in de spotlight te zetten. Echter is het voor de veelal kleine bedrijven niet makkelijk om op te vallen. “Alleen tussen al het marketing-geweld van gevestigde modemerken met enorme budgetten, is het voor deze bedrijven, met vaak beperkt kapitaal en tijd, lastig hun zichtbaarheid onder een breed publiek te vergroten. Daar willen we als SF.Collective verandering in brengen met een gezamenlijk PR Programma; helemaal afgestemd om de zichtbaarheid van duurzame mode te vergroten en bij te dragen aan de groei van deze bedrijven,” aldus het persbericht.

Het speciale PR programma richt zich op het genereren van publiciteit en het opzetten van (commerciële) samenwerkingen die de zichtbaarheid van duurzame mode in Nederland maar ook daarbuiten moeten vergroten. Ook wil SF.Collective aangesloten merken de tools geven om hun eigen in-house PR en communicatie verder te professionaliseren.

SF.Collective biedt ook los PR advies en event management.