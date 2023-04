Naamsverandering: Genderbevestigend modemerk Trans-Missie wordt Untag

Het vooruitstrevende label op gebied van genderidentiteit, Trans-Missie, kondigt haar nieuwe naam aan: Untag, zo meldt het in een persbericht. “Met de nieuwe naam en identiteit willen we ons nog meer richten op onze missie om passende producten te maken voor iedereen die dat wil of nodig heeft - ongeacht genderexpressie of identiteit”, schrijft Danaë Kurvers, oprichter van het merk.

De oprichter schrijft dat de verdere ontwikkeling en het groeiende klantenbestand niet langer meer staat voor alleen transpersonen. “Dus de vorige naam dekte de lading niet meer.” Haar missie: genderbevestigende producten maken voor iedereen. “We willen dat onze naam beter aansluit bij deze doelen. In een ideale wereld zijn we allemaal mens en hoeven we geen label te hebben. Onze klant blijft ook veranderen, dus we gaan mee in deze verandering."

De missie van Untag is en blijft het maken van gendercreative lifewear items van hoogwaardige stoffen met oog voor detail en comfort. Untag biedt items aan zoals binders, zwemkleding en protheses. Het doel: mensen helpen zich zelfverzekerd en gelukkig te voelen in hun lichaam.