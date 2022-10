Naver Corp. neemt Poshmark over voor 1,2 miljard dollar

Poshmark, een Amerikaanse online marktplaats voor tweedehands mode, krijgt een nieuwe eigenaar. De Zuid-Koreaanse firma neemt alle aandelen van Poshmark, Inc. over voor 17,90 dollar (omgerekend 18,2 euro) per aandeel, dus 1,2 miljard dollar (ruim 1,2 miljard euro) in totaal, zo is in een persbericht van Naver Corp. te lezen. Poshmark wordt op zichzelf staand dochterbedrijf van Naver Corp.

Naver Corp. is een groot techbedrijf dat de zoekmachine Naver exploiteert. Ook heeft het een online verkoopplatform en levert het financiële technologie aan andere bedrijven. De overname van Poshmark maakt het voor Naver Corp. mogelijk om aan te haken op de bloeiende online markt voor tweedehands kleding.

Poshmark kan baat hebben bij de ‘financiële middelen, technologische capaciteiten en aanwezigheid in Azië’ van Naver Corp., ze zegt Poshmark-oprichter en CEO Manish Chandra in het persbericht. Via Naver Corp. kan Poshmark niet alleen Korea, maar ook andere Aziatische markten bereiken.