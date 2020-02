Navy Agency stopt met PR

Navy Agency Sales & PR stopt met de pr-tak. Navy Agency Sales blijft bestaan, zo meldt oprichter Barbara van Bemmel in een persbericht.

De beslissing heeft meerdere reden ten grondslag. Niet alleen is het pr-vak ‘in transformatie, zijn influencers steeds belangrijker en speelt print een andere en soms kleinere rol’, zo meldt Van Bemmel, ook zijzelf is veranderd. Navy PR was verantwoordelijk voor de merken Filling Pieces, Aspesi, Pauw, Ellesse, Armor Lux en Olaf Hussein.

Van Bemmel blijft samen met haar man de eigenaar van Navy Agency Sales. “ Ik heb nog niet ingevuld wat ik precies zal gaan doen.” Van Bemmel omschrijft het als een stap in het onbekende.