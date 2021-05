Nederland bevestigt versoepelingen: Cultuur en horeca verder open, 30 juni nieuwe stappen

“We hebben zo vlak voor het weekend goed nieuws te melden,” zo begint demissionair minister-president Mark Rutte de persconferentie op vrijdagavond. Op 5 juni wordt in Nederland opnieuw versoepeld in onder andere de culturele sector en de horeca. Met de stap die nu genomen wordt, gaat Nederland uit de ‘harde lockdown’, aldus Rutte.

In eerste instantie stonden de versoepelingen op 9 juni gepland, maar het kabinet geeft aan dat het de sectoren een extra weekend wil geven waarin zij omzet kunnen maken. “Bovendien hebben we gezegd ‘als het verantwoord is, zullen we niet aarzelen sneller te versoepelen’,” aldus Rutte. Een grote, maar spannende stap, aldus de demissionair minister-president tijdens de persconferentie.

Nederland uit ‘harde lockdown’ met nieuwe versoepelingen

Het kabinet kondigde enorm veel versoepelingen en ook voor diverse sectoren. Horeca mag binnen bijvoorbeeld open met een maximum van 50 personen. De horeca mag ook langer open, van zes uur ‘s ochtends tot tien uur ‘s avonds. Daarnaast mogen groepslessen weer plaatsvinden en gaan de binnenlocaties op doorstroomlocaties zoals pretparken en dierentuinen weer open. In de culturele sector mogen de bioscopen, theaters en musea weer open per 5 juni. Op plekken waar mensen kunnen zitten is de maximale groepsgrootte 50 man. In grote zalen van duizend plekken, geldt als maximum 250 personen. Ook geldt er nog een uitzondering binnen de culturele sector: wanneer er een toegangstest wordt gedaan geldt er geen maximum, maar moet er wel de anderhalve meter behouden worden.

Vanaf 30 juni wil het kabinet stap 4 en 5 uit het versoepelingsplan tegelijkertijd zetten. Dit betekent grotere groepsgroottes. Alle versoepelingen waarop gehint werd tijdens de persconferentie blijven echter onder voorbehoud. Wanneer de situatie verergert, zal van de versoepelingen worden afgezien.