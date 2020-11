Nederland - Italië: “Connecting minds for a sustainable future”

Sustainability biedt volop economische kansen. Zeker als het om fashion en textiel gaat. Samenwerking is daarbij key. Nederlandse en Italiaanse fashion spelers hebben elkaar nodig op weg naar A Future Proof Fashion Industry omdat Italië en Nederland complementair zijn.

De handelsmissie

Wegens corona kan er helaas niet veel gereisd worden. Maar dat was gelukkig geen reden om de Nederlandse handelsmissie naar Italië niet door te laten gaan. Deze missie, georganiseerd door RVO, Modint, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse Ambassade en het consulaat-generaal in Italië, was het startpunt voor de campagne ‘Connecting minds for a sustainable future’. Er werd uiteindelijk een virtuele bijeenkomst van gemaakt. De missie ging over de circulaire economie en was onder andere gericht op de sector duurzame mode en textiel. Ruim dertig Nederlandse en meer dan honderd Italiaanse bedrijven deden mee. Naast een film over de textielindustrie in het Italiaanse Prato, de wereldhoofdstad van de textielrecycling, en een webinar met Nederlandse en Italiaanse fashion deskundigen, konden de bedrijven in een besloten online omgeving kennis maken, netwerken en matchmaken.

Gemeenschappelijke uitdaging

Als het om onze toekomst gaat, als het om sustainability gaat, staan we voor een gemeenschappelijk vraagstuk. Dat is het uitgangspunt van deze campagne. De vraag is: hoe gaan we het aanpakken? Nederland en Italië staan wat dat betreft voor dezelfde uitdagingen. Beide landen willen hun sterke kanten inzetten om deze uitdagingen aan te gaan.

Zowel Nederland als Italië is ieder op zijn eigen manier sterk in design. Daarbij kent Italië een lange traditie op het gebied van prachtige, hoogwaardige en kwalitatieve stoffen. Nederland is sterk in het experimenteren en het ontwikkelen van nieuwe materialen. Ook Italië ontwikkelt nieuwe vezels, alleen ligt de omslag daar iets complexer, juist vanwege de sterk aanwezige (traditionele) productie. Daarnaast is de Nederlandse ondernemersgeest iets vrijer. Het oprichten van een nieuw bedrijf is er relatief eenvoudig. In Italië start je niet zomaar een nieuw bedrijf, de bureaucratische weg is langer. Daarentegen beschikt Italië wel weer over veel academici die goed met de productiebedrijven samenwerken. En ook in Nederland is veel kennis aanwezig.

Samen optrekken

Met andere woorden: Nederland en Italië zijn anders, maar wel complementair. De landen vullen elkaar mooi aan op het gebied van ondernemersgeest, kwaliteit en ambacht. Laten we daarom samen optrekken, laten we onze kennis delen. Een belangrijk beginpunt hierbij is om het Nederlandse veld te laten weten wat er in Italië allemaal speelt op dit gebied. Hoe doen we dat? Nou, bijvoorbeeld door een reeks artikelen op het FashionUnited-platform te publiceren.

Italië is een land dat volop kansen en contacten biedt als het gaat om de productie van sustainable fashion en textiel. Eigenlijk willen we Nederland wakker schudden in dit bijzondere proces van innovatie en herontdekken: alles wat je nodig hebt, is gewoon dichtbij. Kijk naar Italië als leverancier van gerecyclede grondstoffen. Kijk naar de ontwikkeling van nieuwe natuurlijke grondstoffen wat in Italië in opkomst is. Neem bijvoorbeeld Orange Fiber, een Italiaans bedrijf dat nieuwe stoffen maakt uit sinaasappelschillen. Er valt zoveel te ontdekken...

Open Call coming up

Binnenkort verschijnt het tweede artikel over de mogelijkheden in Italië op fashionunited.nl. Dat artikel gaat over een Open Call van een Italiaanse organisatie in Milaan die aan de Handelsmissie heeft deelgenomen. Deze organisatie gaat een prijsvraag uitschrijven voor creatievelingen op het gebied van innovatie en duurzame mode. We hopen op veel Nederlandse deelnemers. We kunnen alvast zeggen dat de organisatie een mooie prijs van drieduizend Euro voor de winnaar in petto heeft. Dus hou FashionUnited in de gaten...



Voor meer informatie & ondersteuning ter plekke: Consulaat-Generaal der Nederlanden te Milaan (Manuela Capra en Vivian Dornseiffen, mil-ea@minbuza.nl )

Nederlandse ambassade te Rome (Chris Schoenmakers rom-ea@minbuza.nl )

Deze publicatie is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van de RVO.