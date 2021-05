Nederland kondigt versoepelingen per 19 mei aan, maar wel met ‘noodrem’

Demissionair premier Mark Rutte heeft op dinsdagavond inderdaad versoepelingen voor 19 mei aangekondigd. Wel gaf de premier aan dat op maandag een ‘noodrem’ ingedrukt kan worden mochten de cijfers toch niet positief ontwikkelen. Het volgende beslismoment voor een mogelijke verdere stap in de versoepelingen wordt op 1 juni genomen.

Per 19 mei zullen de terrassen hoogstwaarschijnlijk van zes uur ‘s ochtends tot en met acht uur ‘s avonds openen onder de nu al geldende voorwaarden. Ook zullen buitensporten voor volwassenen boven de 27 weer mogelijk worden en gaan de binnensportlocaties ook weer open. Er mag alleen binnen gesport worden in groepen van 2, dus groepslessen zitten er nog niet bij, zo blijkt tijdens de persconferentie. Daarbij wordt recreatie buiten ook weer mogelijk. Rutte geeft de voorbeelden van De Efteling en dierentuin Artis, waar de buitenverblijven te bezoeken zijn, maar de binnenattracties niet.

Rutte begon zijn speech met een compliment aan de horeca en de winkeliers, die hun best doen om alles veilig te organiseren. Toch stipt de demissionair premier aan dat het soms te druk wordt op bepaalde locaties wanneer het mooi weer is. Specifiek noemt hij de winkelstraten. Hier moeten winkeliers, maar ook de overheid en gemeenten letten op de veiligheid. Rutte benadrukt dan ook dat mensen alleen moeten gaan winkelen en bij drukte op een later moment terug moeten komen.