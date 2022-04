‘Nederland krijgt er op korte termijn nog zeker 64 grote distributiecentra bij’

Tot het eind van 2023 komen er in Nederland nog zeker 64 distributiecentra bij. Samen beslaan die centra een oppervlak van ongeveer 3 miljoen vierkante meter. Dat blijkt uit een cijfers van bouwplatform Cobouw, geanalyseerd door Investico en Pointer voor onder meer Trouw en De Groene Amsterdammer. Intussen rijst de weerstand tegen de toenemende ‘verdozing’ van het Nederlandse landschap, zowel bij burgers als overheden.

Naast 64 geplande distributiecentra zijn er verspreid door Nederland bijna dertig bestemmingsplannen aangenomen die de komst van een distributiecentrum mogelijk maken. Van de nieuwe centra wordt verwacht dat deze over het algemeen groter zullen zijn dan de huidige. Waar distributiecentra nu gemiddeld 33.000 vierkante meter meten, is dat voor de geplande hallen 48 duizend vierkante meter.

Komst nieuwe distributiecentra lang niet altijd toegejuicht

Meer dan vijftig procent van de distributiecentra komt op plekken waar nu nog natuur is, bijvoorbeeld in weilanden. Dat zorgt voor kritiek, evenals het risico op verdozing van het Nederlandse landschap. De afgelopen jaren kwamen al meerdere burgers in verzet tegen de komst van de centra. Uit een rondgang van Pointer en Investico onder provincies blijkt dat Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant , Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland momenteel regelgeving aan het opstellen zijn om verdozing tegen te gaan.

Volgens Wouter Veldhuis, rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, is het ‘belangrijk dat alle provincies een beleid gaan formuleren op het gebied van logistieke centra’, zo zegt hij tegenover Investico. “Als je dat niet doet dan wordt het hier het Wilde Westen en duiken bedrijven op de provincie waar de regels het gemakkelijkst zijn.” Vanuit de nationale overheid wordt momenteel gepoogd om tot landelijke afspraken te komen.

Maar er is sprake van tegenstrijdige belangen. Voor gemeenten, bijvoorbeeld, is de verkoop van gemeentegrond aan bedrijven een manier om krappe gemeentebegrotingen te spekken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zet daar vraagtekens bij, schrijft Investico. Een woordvoerder van de VNG: “De vraag is natuurlijk of zo’n distributiecentrum een meerwaarde betekent voor de gemeenschap, het landschap, en de werkgelegenheid.”