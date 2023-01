Nederlanders bereid iets meer voor verzending te betalen dan vorig jaar, al blijft gratis favoriet

65 procent van de Nederlandse consumenten verwacht dat de kosten voor het bezorgen van pakketjes in 2023 zullen oplopen als gevolg van de inflatie. Hoewel Nederlanders hun pakketjes nog steeds het liefst gratis aan huis ontvangen, zijn zij wel bereid iets meer te betalen voor bezorging dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Sendcloud onder duizend Nederlanders.

Zouden consumenten moeten kiezen tussen gratis verzending of snelle verzending, of tussen gratis verzending en een zelfgekozen vervoerder, dan is gratis bezorging nog steeds veruit het meest favoriet, stelt Sendcloud in een persbericht. Daarnaast is 59 procent van de respondenten bereid een extra product aan het winkelmandje toe te voegen om het drempelbedrag voor gratis verzending te halen.

Tegelijkertijd neemt de bereidheid van Nederlanders om te betalen voor hun verzending iets toe, concludeert Sendcloud. Wilden Nederlanders vorig jaar voor een order van vijftig euro nog maximaal 3,40 euro verzendkosten betalen, nu is dat 4,50 euro. Voor een bestelling van 150 euro ligt het maximum op 5,50 euro.