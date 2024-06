Nederlanders besteden meer geld aan kleding en schoenen afkomstige van Chinese webshops

Het aantal Nederlanders dat cross-border aankopen doet (aankomen buiten de Nederlandse grenzen) neemt al een aantal jaren toe. Daarbij zijn met name Chinese webwinkels populair, blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor.

Het aantal bestedingen in Chinese webwinkels groeide van 58 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023 naar 102 miljoen euro in dezelfde periode van dit jaar. Nederlanders besteden vooral meer geld aan kleding, schoenen, interieurartikelen en producten voor de persoonlijke levensstijl. Het zijn vooral Nederlandse vrouwen, die vaak een gezin met jonge kinderen hebben, die vaker een bestelling plaatsen op Chinese webwinkels.

Dat het aantal cross-border aankopen in de lift zit, met name in China, baart Thuiswinkel.org ook zorgen. Zo deelt Marlene ten Ham, algemeen directeur van Thuiswinkel, dat een aantal bedrijven zich niet houdt aan belangrijke wetgeving op het gebied van oneerlijke handelspraktijken, douaneregels, duurzaamheid, privacy en productveiligheid. Door de wetgeving te ontduiken kunnen bedrijven hun prijzen lager houden. Dit is voor de consument aantrekkelijker, maar is oneerlijk tegenover Nederlandse ondernemers.