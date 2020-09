Nederlanders brachten in 2019 recordhoeveelheid spullen naar de kringloop

Van meubels tot kleding en boeken tot bordjes: Nederlandse kringloopwinkels zamelden in 2019 maar liefst 150 miljoen kilo gebruikte spullen in. Dat is een recordhoeveelheid, zo blijkt uit cijfers van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) in handen van Nu.nl. De BKN deed een rondvraag onder tweehonderd kringlopen.

Van de 150 miljoen kilo spullen werd 43 procent opnieuw verkocht. Uit de cijfers blijkt ook dat dat voor de kringlopen een stijging van de omzet tot gevolg had. Hoeveel die stijging bedraagt wordt door Nu.nl niet vermeld. Wel is duidelijk dat de kringlopen in 2019 totaal zo’n veertien miljoen betalende bezoekers ontvingen.

Een opmerkelijke ontwikkeling is dat het aantal werknemers in kringloopwinkels ondanks alle groei is afgenomen met ongeveer zes procent ten opzichte van 2018. Anno 2019 werkten er in Nederlandse kringlopen zo’n elfduizend mensen.