Nederlands consumentenvertrouwen bijna op laagste niveau ooit

Het consumentenvertrouwen in Nederland is verder naar beneden gedoken in maart. Het consumentenvertrouwen komt neer op min 39, het op twee na laagste niveau in de geschiedenis van het meten van het consumentenvertrouwen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het laagste niveau ooit werd gemeten in maart 2013. Toen landde het consumentenvertrouwen op min 41. Het consumentenvertrouwen van maart 2022 zit hier dus erg dicht bij. Alleen in februari en maart 2013 lag het niveau dus lager.

De meting van maart 2022 is de eerste keer dat de oorlog in Oekraïne meespeelt. Consumenten waren in de meting vooral somberder over de komende twaalf maanden. De deelindicator economisch klimaat schoot van min 46 naar min 58. De koopbereidheid landde op min 26 waardoor het op het laagste niveau in 8,5 jaar uitkomt.

Bij zuiderburen België was gisteren ook al een enorme duik in het consumentenvertrouwen te zien. De consumentenvertrouwen stortte in met een daling van 17 punten, zo meldde de Nationale Bank. De scherpe daling was hiermee gelijk aan de daling die het Belgische consumentenvertrouwen doormaakte aan het begin van de pandemie.