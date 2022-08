Nederlands merk Ivy Beau gaat over op pre-order

Het merk Ivy Beau verandert van strategie. Het merk zal vanaf januari 2023 niet langer meer leveren uit voorraad, maar werken op basis van pre-order. "Op deze manier krijgt iedereen evenveel kans om de eyecatchers uit de collectie te bestellen," aldus het merk in een persbericht.

Tot het einde van 2022 kunnen klanten nog uit de voorraad bestellen via een agent of de B2B shop van het merk. Wie de zomercollectie van het merk wil bestellen kan nu een afspraak maken. De early spring 2023 collectie wordt volgend jaar uitgeleverd per voororder. Het merk levert acht keer per jaar een capsule collectie.

Ivy Beau is een merk in het middensegment en heeft naar eigen zeggen een 'trendy, vrouwelijk en ook casual collectie met mooie kwaliteiten voor een vriendelijke prijs'.