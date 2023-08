Nederlands merk Studio Subtl focust op uitbreiding wholesale met samenwerking agentschap Laboratorio BS

Het Nederlandse mannenmodemerk Studio Subtl gaat een samenwerking aan het agentschap Laboratorio BS en breidt zijn wholesale-segment uit, zo maakt Studio Subtl bekend in een persbericht.

De fysieke retail speelt voor Studio Subtl een belangrijke rol in het uitbouwen van het merk. Het bedrijf heeft de intentie om nationaal en internationaal te groeien. “Bob Smolders [oprichter van Laboratorio SB, red.] is een ervaren sales agent, bekend om zijn bevlogenheid en oog voor kwaliteit en nieuwe merken. Samen met agentschap Laboratorio SB zal hij ervoor zorgen dat Studio Subtl nog beter kan inspelen op de behoeften van de Nederlandse man en dat stijlvolle en kwalitatieve duurzame mannenmode nog breder beschikbaar komt in de fysieke winkel”, schrijft het mannenmodemerk in het persbericht.

Smolders noemt de samenwerking tussen het agentschap en Studio Subtl ‘logisch en natuurlijk’. “Studio Subtl onderscheidt zich door de manier waarop ze duurzaamheid tot in de detail doorvoeren. Het merk is volledig ontworpen met circulariteit in gedachten en gebruikt uitsluitend honderd procent GOTS-gecertificeerd katoen. Bovendien werkt Studio Subtle alleen samen met Portugese familiebedrijven die zij persoonlijk kennen. Het merk besteedt extra aandacht aan de selectie van stoffen, waarbij kwaliteit en textuur de belangrijkste pijlers zijn. Merken die dit soort keuzes maken, vertegenwoordigen wij graag.”

Studio Subtl staat bekend om zijn minimalistische ontwerpen met een comfortabele fit. Het mannenmodemerk heeft een missie om premium kleding voor mannen te maken volgens de hoogste duurzame maatstaven.