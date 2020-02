Nederlands overhemd-merk Nølson haalt investeerder binnen

Nølson heeft nieuw kapitaal ingetrokken. Het Nederlandse overhemdenmerk heeft een investeerder gevonden, zo meldt oprichter Nicolaas Koedam aan FashionUnited. Het gaat om een investering van 70.000 euro.

Frans Byvoet is de man achter de investering in Nølson. Byvoet was al langer klant bij het merk en kwam er via een artikel achter dat het bedrijf op zoek was naar een investeerder. Byvoet is een ondernemer en komt uit de voedselsector. “Dit kan een nadeel zijn op het gebied van bijvoorbeeld productontwikkeling, maar het grote voordeel is wel dat ik hierdoor weer andere inzichten krijg van Frans,” aldus Koedam. “ Hij laat mij ook mijn gang gaan op het modegebied. Ik denk dat dit een mooie balans is.”

Byvoet krijgt voor de investering een minderheidsbelang van 10 procent in het bedrijf. Het geld gaat gebruikt worden voor marketing, uitbreiding van de voorraad en ontwikkeling van nieuwe producten, zo meldt Koedam. Het eerste resultaat van de investering zal onder andere te zien zijn in de campagne van Nølson die deze lente start in Amsterdam.

Over Nølson

Nølson werd in 2015 opgestart door Nicolaas Koedam. Het merk kwam voort uit de behoefte van de oprichter om een goed overhemd te vinden dat betaalbaar was. Op dat moment was dat nog moeilijk te vinden, aldus Koedam in een interview met FashionUnited . Nølson producten hebben drie pijlers: een goede prijs-kwaliteit verhouding, clean design en aantrekkelijk voor jonge mannen. Koedam heeft de missie om het mogelijk te maken voor elke jonge man een toegankelijk overhemd in de kast te hebben zonder de hoofdprijs te betalen.

