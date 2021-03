Nederlands plus size label Yoek ontwerpt met passie voor maatje curvy

Het Nederlandse dameskleding label Yoek bewijst dat je echt géén maatje 34 hoeft te hebben om modieuze items te kunnen dragen. De afgelopen drie decennia heeft Yoek zich ontwikkeld tot één van Europa’s grootste plus size modemerken. De bevlogen founder, Johanna Timmer, begon zelf ooit als model in Parijs en Milaan, waar ze versteld stond van de focus op kleine maten en het gebrek aan mooie, eigentijdse kleding voor vrouwen met curves. Ze zag haar kans schoon en bracht haar kennis over retail en liefde voor mode samen, door het starten van haar eigen label. Haar doel om de modebewuste vrouw met een maatje meer zich zelfverzekerd te laten voelen en zich vooral niet te verstoppen onder eindeloze lagen stof groeide uit tot een succesverhaal. Ze ging niet alleen tegen de heersende trend van kleine maten in, maar ze koos ook voor opvallende, trendy prints in plaats van saaie, kleurloze stukken stof zonder enige pasvorm. Haar expertise, ongekende passie voor het vak en een toegewijd team zorgen ervoor dat ze bij Yoek inmiddels precies weten waar de behoeftes van de curvy vrouw liggen.

De perfecte pasvorm

Yoek onderscheidt zich door het gebruik van hoogwaardige stoffen, unieke prints en de perfecte pasvorm. Gaandeweg is een ruime basiscollectie van tops, shirts, tunieken en broeken tot stand gekomen, welke eenvoudig te combineren zijn met de diverse collecties. Om continu in te kunnen spelen op de markt, heeft Yoek 12 collecties per jaar met levermomenten verdeeld in programma's. Regelmatig worden er kleine capsule collecties aan toegevoegd, want het bloed kruipt waar het niet gaan kan bij het designteam van Yoek. Geen trend wordt daardoor over het hoofd gezien! De meest populaire pasvormen zijn de flare en wide bottom fit, welke beide te allen tijde in iedere collectie te vinden zijn. Deze continuïteit zorgt dat men altijd weer kan kiezen voor de pasvorm die vorige keer zo goed beviel, een gouden zet als je weet dat je klant zowel kwaliteit als een uitstekende snit op nummer één heeft staan. Daarnaast worden ook de stoffen zorgvuldig uitgekozen; het meest geliefd is de soepele dolce kwaliteit, welke niet is weg te denken uit de collecties. Naast deze populaire stof wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van luchtig voile, viscose met stretch, luxe interlock en organic cotton. Het label voert ook een jeanslijn met daarin onder meer de altijd populaire skinny jeans, een straight leg en een trendy flare jeans.



Van chique tot minimalistisch

Naast de grote, reguliere Yoek collectie, zijn er gedurende de afgelopen tien jaar nog vier labels bij gekomen. Allereerst Miss Y, het jongere zusje van Yoek, ontworpen voor de hippe, curvy it-girls. Dan de chique Black Label collectie welke het gehele jaar verkrijgbaar is en je meeneemt naar luxere sferen - oogverblindende cocktailjurken en prachtige voile tops - perfect voor speciale gelegenheden als bruiloften en feestdagen. De tegenhanger hiervan is White Label, een casual en comfortabele weekendcollectie voor momenten dat je even kunt relaxen. Maar te midden van dit alles kon een minimalistisch label niet ontbreken vonden ze bij Yoek en daarom werd PORTRAITS geïntroduceerd, bestaande uit prachtige statement items met oog voor eenvoud. Al deze collecties zijn verkrijgbaar van maat 38 tot maat 58.

Heb je interesse in dit plus size merk dat nooit stil staat? Neem dan gerust contact op met het hoofdkantoor via 020-617 00 21 of per e-mail info@yoek.nl . Het team van Yoek verwelkomt je graag in de showroom, gevestigd in de buurt van Amsterdam.