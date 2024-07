Nederlands schoenenmerk Van Lier schrijft verlies, maar blijft optimistisch

Schoenenmerk Van Lier behaalt zijn doelstellingen voor boekjaar 2023/2024 niet. Het bedrijf ziet zijn omzet minder hard groeien en de verwachte winst buigt om in rode cijfers, zo schrijft Quote. Van Lier lijdt onder de weersomstandigheden, maar blijft optimistisch.

Het Nederlandse schoenenmerk stelde het doel om een omzet van 17,1 miljoen euro te behalen. De winst schatte Van Lier op 8,5 ton. De voorlopige jaarcijfers laten andere cijfers zien, blijkt uit de berichtgeving van Quote. Zo blijft de omzet hangen op ongeveer 15 miljoen euro. Desondanks groeit de netto-omzet nog steeds met ruim 10 procent. De winst is er erger aan toe. Van Lier noteert een voorlopig verlies van 422.576 euro, aldus Quote.

Deze resultaten komen ietwat onverwacht, omdat Van Lier in 2023 de alternatieve beurs betrad. Van Lier biedt sinds juni 2023 een deel van zijn B-aandelen aan via het platform Bondex. Het familiebedrijf wil daarmee een community van mede-eigenaren opbouwen en het merk versterken.

Van Lier geeft verschillende redenen voor de krimpende resultaten. Zo spelen gestegen huisvestingskosten, marketingkosten en ICT-kosten een grote rol. Ook de weersomstandigheden spelen een rol. De verkoop van zomerse sneakers blijft achter door het regenachtige weer, terwijl Van Lier daar normaliter een groot deel van zijn omzet vandaan haalt.

Is er reden voor paniek? Nee, want Van Lier verwacht in boekjaar 2024/2025 gewoon weer winst. De omzet moet dit jaar uitkomen op zo’n 15,4 miljoen euro, ongeveer 5,2 miljoen euro minder dan eerder voorspeld. Onderaan de streep voorspelt het schoenenmerk een plus van 700.000 euro, in plaats van de eerder verwachte 1,9 miljoen euro.

“De omzetprognose voor 2024/2025 is vrijwel 'flat' ten opzichte van 2023/2024. Daaruit blijkt dat wij ook met zo'n 'flat' prognose de winstgevendheid weer kunnen herstellen. Dat is de financiële boodschap van deze prognose”, deelt Geert van Spaendonck, eigenaar van Van Lier, met Quote.