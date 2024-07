Nederlands textielrecyclingbedrijf krijgt 70 miljoen euro financiering

Het in Eindhoven gevestigde RE&UP Recycling Technologies, onderdeel van de Sanko Group, heeft 70 miljoen euro financiering gekregen van het Franse Proparco om de textielrecycling op te schalen. Dit meldt het bedrijf op haar LinkedIn-pagina. Het geld zal volledig worden besteed aan milieuvriendelijke recycling.

Met het geld wil RE&UP Recycling Technologies bijvoorbeeld zonnepanelen bij textielbedrijven in Gaziantep (Turkije) faciliteren en de capaciteit van gerecyclede vezels vergroten via zijn gepatenteerde recyclingtechniek. Volgens het Nederlandse bedrijf kan het de meeste polykatoenmengsels recyclen.

Daarnaast wil het bedrijf de textielindustrie helpen om over te stappen op een circulair model in 2030. Het ambitieuze doel: 100 procent hernieuwbare energiebronnen faciliteren in de gehele industrie.

"Wij als Proparco zijn er trots op dat we RE&UP Recycling Technologies ondersteunen in hun investering in textielrecycling. Het project zal ook dienen om circulaire bedrijfsmodellen te promoten in een omgeving waar het maatschappelijk bewustzijn en de verwachtingen over het onderwerp ook toenemen,” aldus Stéphane Froissardey, regionaal directeur van Proparco.

Proparco is een dochteronderneming van Agence Française de Développement Group. Het bedrijf werkt ruim 45 jaar samen met de particuliere sector om duurzame oplossingen te creëren voor ecologische en sociale uitdagingen wereldwijd.