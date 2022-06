Nederlandse bedrijven ontvingen in totaal 23,5 miljard euro aan loonsteun

Van maart 2020 tot en met april dit jaar hebben Nederlandse bedrijven in totaal 23,5 miljard euro ontvangen aan loonsteun, zo blijkt uit een persbericht van uitkeringsinstantie UWV. Het miljardenbedrag is onderdeel van de steunmaatregelen die de Nederlandse overheid had opgezet vanwege de coronapandemie.

In totaal zijn een kleine 500.000 aanvragen voor de loonsteun, de NOW-regeling, goedgekeurd in de periode dat de steunmaatregel werd aangeboden. In totaal werden er nog 20.500 aanvragen meer gedaan, maar deze werden niet goedgekeurd.

Voor ondernemers waren er diverse regelingen waarmee ze gesteund konden worden om de impact van de coronapandemie (deels) op te vangen. Zo was er de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid), de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten), Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en bijzonder uitstel van betaling.