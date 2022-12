Nederlandse consumenten besteedden in het derde kwartaal 7,2 miljard euro

In het derde kwartaal van 2022 hebben Nederlandse consumenten 7,3 miljard euro online uitgegeven. Dit is een groei van 4 procent ten opzichte van het derde kwartaal een jaar eerder, zo blijkt uit gegevens van de Thuiswinkel Markt Monitor van Thuiswinkel.org.

De groei werd veroorzaakt door de groei in online bestedingen aan diensten, waar een stijging van 14 procent te zien was. Het aantal aankopen van diensten (dus losgekoppeld van de omzet die ermee geboekt wordt) steeg maar met 1 procent. Consumenten kopen echter minder producten, dus het totaal aantal online kopen komt neer op min 5 in vergelijking met het derde kwartaal van 2021.

Door deze ontwikkeling ligt het gemiddeld besteed bedrag per aankoop hoger. Gemiddeld steeg het bedrag per online aankoop met 9 procent.

“In 2021 ging de samenleving vanaf juni weer open en reisden consumenten weer massaal naar het buitenland. De online diensten hebben toen een flinke vlucht genomen en op dat niveau stabiliseert het nu,” aldus Marlene ten Ham, directeur bij Thuiswinkel.org, in het persbericht. “Als we de cijfers naast de afgelopen kwartalen houden, zien we een minder extreme groei in de totale bestedingen, en een minder extreme daling in het aantal aankopen. De extremen die we de afgelopen twee jaar hebben gezien, zijn er nu uit. Kijken we terug naar 2019 (voor corona), dan liggen het aantal aankopen en de online bestedingen van zowel producten als diensten nu alsnog gemiddeld hoger.”