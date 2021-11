Nederlandse economie is hersteld van coronacrisis

De Nederlandse economie is weer terug op het niveau van voor de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In het derde kwartaal groeide de economie met 1,9 procent ten opzichte van de drie maanden daarvoor. Het is voor het eerst sinds het uitbreken van Covid-19 dat het bbp hoger lag dan voor de pandemie. Het bbp lag vijf procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar en 2,3 procent hoger dan twee jaar geleden.

De economische groei had vooral te maken met stijgende uitgaven van Nederlandse huishoudens. Deze besteedden in het derde kwartaal 3,8 procent meer dan een kwartaal eerder. Dat kwam onder meer door de versoepelde coronamaatregelen, waardoor onder meer horeca, recreatie, cultuur en winkels beter toegankelijk waren. De vraag is wat er de komende maanden met de economie gebeurt nu de coronamaatregelen weer worden aangescherpt.

Ook de overheidsconsumptie steeg, met 0,7 procent. De uitvoer van goederen en diensten nam toe met 1,3 procent, de invoer met 1,6 procent. Investeringen namen juist met 2,7 procent af.

Veel andere landen zitten economisch gezien nog niet op het niveau van voor de pandemie. In het derde kwartaal was de groei van de Nederlandse economie met 1,9 procent iets lager dan het Europees gemiddelde van 2,1 procent, maar voor dit kwartaal groeide de Nederlandse economie meermaals sneller dan die van andere landen.

De economische groei in Nederland is ook in de werkgelegenheid terug te zien. Deze steeg volgens het CBS naar een nieuw record: per 100 werklozen waren er 126 vacatures beschikbaar, 371 duizend vacatures in totaal. Vooral in de handel, zakelijke dienstverlening, zorg en horeca wordt veel personeel gevraagd. Het aantal banen kwam uit boven de elf miljoen.