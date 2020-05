Nederlandse en Belgische initiatieven in halve finale European Social Innovation Awards

De halve finalisten van de European Social Innovation Awards zijn bekend. De Europese Commissie, die de awards organiseert, maakte de lijst maandag bekend in een persbericht. Thema van de awards dit jaar is de verduurzaming van de mode-industrie . Uit 766 Europese initiatieven op het gebied van duurzame mode werden dertig halve finalisten gekozen, waarvan een afkomstig uit België en twee uit Nederland.

Het eerste Nederlandse project is dat de halve finale haalde is de Transposable Circular Raincoat van het bedrijf Bybrown, een honderd procent duurzame en recyclebare regenjas. Het andere is Mycotex, ontwikkeld door Aniela Hoitink. Mycotex is een innovatief en biologisch afbreekbaar materiaal gemaakt van mycelium, afkomstig uit de wortels van paddenstoelen, waarvan kleding kan worden gefabriceerd.

De Belgische halve finalist is Resortecs. Het bedrijf ontwikkelde een oplosbaar naaigaren, evenals losmaakbare klinknagels (zoals die in spijkerbroeken worden gebruikt) die het gemakkelijker maken om een kledingstuk uit elkaar te halen en het materiaal te hergebruiken en te recyclen.

De halve finalisten krijgen toegang tot een online steunpakket waarmee ze hun ideeën de komende tijd verder kunnen ontwikkelen. Dat pakket bestaat onder meer uit deelname aan de Social Innovation Academy, een trainingsdag gevuld met presentaties en workshops van experts op het gebied van sociale innovatie, die dit jaar online plaats zal vinden. Daarnaast worden de bedrijven gekoppeld aan een lokale mentor en aan een netwerk van internationale adviseurs op het gebied van sociaal ondernemen. De kandidaten worden geacht in deze periode een uitgebreid ontwikkelingsplan op te stellen. Op basis daarvan kiest de jury in september tien finalisten die meedingen naar de hoofdprijs van 50.000 euro.

De Europese prijsvraag voor sociale innovatie stelt zich ten doel om vooruitstrevende sociale projecten te ondersteunen. De prijsvraag richt zich elk jaar op een andere, actuele maatschappelijke uitdaging die in Europa speelt. In 2020 is dat duurzame mode.