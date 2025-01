Nederlandse retail groeit in november, kledingwinkels groeien mee

De Nederlandse retail zat in november 2024 in de lift. Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijken kledingwinkels mee te gaan met deze trend. Ook winkels in schoenen en lederwaren noteren stijgende omzet.

In de retail werd 2,2 procent meer omgezet in november 2024 vergeleken met november 2023. Ook het verkoopvolume lag in deze periode hoger (0,3 procent). De groeiende omzet werd mede mogelijk gemaakt door stijgende omzetten in kledingwinkels. Daar werd een omzetgroei van 4 procent genoteerd.

Naast kledingwinkels noteerden ook winkels in schoenen en lederwaren, elektronicawinkels, doe-het-zelf-winkels en drogisterijen een stijgende omzet. Eerstgenoemde zette 0,1 procent meer om in november 2024 dan vorig jaar.