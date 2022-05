Nederlandse sportmarkt naar 3 miljard euro, markt nog vol met kansen én uitdagingen

De totale sportmarkt in Nederland is de afgelopen jaar met 20 procent aan omzet gestegen, zo blijkt uit onderzoek van Sportfocus dat in opdracht van onder andere INretail is gedaan. In de Nederlandse sportmarkt gaat in totaal 3 miljard euro om, aldus het onderzoek.

De grootste sporten in Nederland zijn op dit moment fietsen, fitness & aerobics, wandel- en bergsport, running en atletiek. Voor retailers in de sportmarkt is het wel een uitdagende tijd. Niet alleen kampen de retailers met de impact van corona, arbeidsmarktkrapte en grondstoffen tekort, het heeft ook te maken met merken die zich vaker rechtstreeks tot de consument richten, aldus het onderzoek. Het merk speelt bij 32 procent van de sporters een belangrijke rol en een kwart van jongeren koopt rechtstreeks bij zijn of haar favoriete merk. “Van de spelers in de sportmarkt wordt veel gevraagd qua aanpassingsvermogen, flexibiliteit en samenwerkingsbereidheid om passende antwoorden op de ontwikkelingen te bieden.” Zo geeft het rapport aan dat het belangrijk is te investeren in digitalisering en de kennis en vaardigheden van medewerkers.

Nederlandse sportmarkt in drie jaar tijd gegroeid naar 3 miljard euro

Ondanks de uitdagingen zijn er ook kansen, zo blijkt uit het onderzoek van Sportfocus. Kansen bevinden zich in de groeiende populariteit van low impact sporten, de stijgende belangstelling voor een gezonde levensstijl en de digitalisering van sporten. Het onderzoek definieert ook acht focusgebieden die ‘organisaties in staat stellen om te winnen’. “Door daar aandacht aan te besteden en op te nemen in de strategie voor de komende jaren kan groei gerealiseerd worden.”

De acht focusgebieden voor de sportmarkt volgens het Sportfocus onderzoek: 1. Investeer in andere sporten en segmenten. Ga op zoek naar groei in sporten die opkomend zijn, sporten die groeien of sporten waar weinig concurrentie is. “Als je in staat bent de recreatieve of lage-intensiteit sporter aan je merk of winkel te binden biedt dit veel omzet perspectief voor de toekomst, zeker in (sterk) vergrijsde verzorgingsgebieden).

2. Kijk buiten de traditionele grenzen van de sector. Zo noemt het onderzoek athleisure en e-sports als opties.

3. Omarm duurzaamheid. “Spelers in de markt die erin slagen een duurzame propositie uit te rollen zullen het beste verbinding kunnen maken met de veranderende mindset van de consument.”

4. Bouw een community of wordt onderdeel daarvan.

5. Maak van de winkel een point of engagement. De winkel is niet langer alleen een transactieplek. “Het is één van de touchpoints die je op vele andere manieren in kunt zetten.”

6.Maak van je medewerkers een team van ambassadeurs.

7. Besef dat het zonder data een lastige wedstrijd wordt.

8. Word minder afhankelijk en bouw zekerheid en flexibiliteit in.

Voor de sportmarkt zijn er dus genoeg kansen de komende jaren, aldus het Sportfocus onderzoek. “Om te winnen in tijden van onzekerheid is het belangrijk te concentreren op dingen waar je zelf direct invloed op kunt uitoefenen,” aldus het advies in het rapport.