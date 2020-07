Nederlandse start-up wint LVMH Innovation Award

Nederlandse start-up Crobox heeft de LVMH Innovation Award 2020 in de wacht gesleept, zo meldt de luxegroep in een persbericht. Crobox dingde mee naar de prijs met een ‘ambitieus project waarin consumentengedrag wordt geanalyseerd’, aldus het bericht. Crobox zal een jaar lang gaan samenwerken met de LVMH Group.

Crobox heeft tijdens het proces 1200 andere inzendingen verslagen. Het project analyseert consumentengedrag waardoor merken leren wat klanten goed vinden aan hun producten. Hierdoor krijgen merken de kans om deze elementen naar voor te brengen in de communicatie, waardoor een aankoop verder wordt gestimuleerd.

Crobox is in 2014 opgericht door Leonard Wolters, Rodger Buyvoets en Sjoerd Mulder in Nederland. Crobox richt zich op het helpen van merken met het highlighten van de belangrijkste features van een item. “Niet alle klanten kopen een product voor dezelfde reden. Een klant koopt een jas omdat hij warm is, de ander koopt hem omdat hij mooi is. Hoe kan een merk dan de meest relevante feature van het merk in het zonnetje zetten voor een individuele klant,” aldus het persbericht. De gedragsanalyse die Crobox uitvoert zorgt ervoor dat de ‘sales pitch’ van een item aansluit bij de individuele verwachtingen van de klant.

Over de LVMH Innovation Award

de LVMH Innovation Award is in 2017 in het leven geroepen door LVMH. Het richt zich op veelbelovende start-ups, aldus de website. Elk jaar focust de prijs op een nieuw thema. Dit jaar was de wedstrijd gefocust op oplossingen voor klantenervaring. Om mee te doen aan de wedstrijd moet een start-up een waarde onder de 100 miljoen euro hebben, minder dan 50 werknemers hebben en de oplossingen die ze bieden moeten interessant voor de LVMH Group.

Elk jaar worden uit alle inzendingen 30 finalisten gekozen. Deze bedrijven presenteren een pitch aan een jury van digitale experts die vervolgens een winnaar selecteren. De winnaar ontvangt steun en advies van specialisten binnen de LVMH Group. Daarnaast ontwikkelen ze een samenwerking met LVMH en de modehuizen die onder de groep vallen. Alle finalisten en natuurlijk de winnaar hebben de kans om zich bij de incubator van LVMH aan te sluiten.

Beeld: Screenshot website Crobox