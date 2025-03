Nederlandse tak Gerry Weber vraagt uitstel van betaling aan

Na problemen in Duitsland blijven de Nederlandse activiteiten niet ongedeerd: Gerry Weber vraagt voor zijn Nederlandse tak, die onder de naam Gerry Weber Retail in het handelsregister staat, uitstel van betaling aan bij de rechtbank van Amsterdam, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Er zijn 175 medewerkers werkzaam binnen de Nederlandse tak.

De 38 Nederlandse winkels blijven voorlopig nog open, maar consumenten kunnen momenteel geen bestelling meer plaatsen via de webwinkel. Wat de surseance precies voor bestellingen voor retailers betekent, is nog niet bekend.

Marc van Zanten is aangesteld als bewindvoerder. Hij werkt aan een mogelijke doorstart. “Er is serieuze en internationale interesse in de winkels van Gerry Weber in Nederland. Alle winkels blijven dan ook open om de kansen op een doorstart, met behoud van werkgelegenheid, zo groot mogelijk te houden”, meldt hij.

Gerry Weber International GmbH, het Duitse moederbedrijf, vroeg in maart opnieuw een insolventieprocedure in eigen beheer aan. Deze insolventieprocedure zorgt nu ook voor financiële problemen bij de Nederlandse tak. Het doel van de procedure is om het bedrijf voort te zetten met een aangepaste structuur die beter aansluit bij de huidige marktomstandigheden.

“Ondanks de ingrijpende maatregelen die Gerry Weber de afgelopen jaren al heeft genomen en ondanks de positieve reacties van de markt op de collectie, heeft het bedrijf nog niet genoeg buffer opgebouwd om zo’n opeenstapeling van onverwachte crisisfactoren financieel te compenseren”, meldde herstructureringsexpert Dr. Christian Gerloff, die de insolventieprocedure in Duitsland leidt, eerder. “Het aanhoudend zwakke consumentenklimaat in Duitsland en andere delen van Europa dwingt ons om de strategie en structuren van het bedrijf opnieuw aan te passen.”

