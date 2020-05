Neiman Marcus Group heeft uitstel van betaling aangevraagd

Amerikaanse retailer Neiman Marcus Group heeft een Chapter 11-procedure aangevraagd. Een dergelijke procedure lijkt veel op het Nederlandse uitstel van betaling, maar in de Verenigde Staten leidt het vaak tot een succesvolle herstructurering van het bedrijf.

De CEO van het bedrijf, Geoffrey van Raemdonck, meldt tegen WWD dat er geen Chapter 11-procedure nodig was geweest als het coronavirus met de bijbehorende pandemie niet was uitgebroken. Het bedrijf is al enkele jaren bezig met een transformatie van het bedrijf die volgens de CEO goede vooruitgang boekt.

De Neiman Marcus Group is de eigenaar van het online luxe platform Mytheresa. Mytheresa is echter niet betrokken bij de uitstel van betaling, zo benadrukt het platform in een eigen persbericht. Sinds de overname van Mytheresa in 2014 heeft het bedrijf altijd afzonderlijk van de Neiman Marcus Group gefunctioneerd.

Neiman Marcus is het tweede grote Amerikaanse modebedrijf dat in korte tijd een Chapter 11-procedure aanvraagt. Een week eerder vroeg de J. Crew Group al een zelfde bescherming aan bij de rechtbank.