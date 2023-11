Netto inkomen Adidas loopt terug met 20,4 procent in derde kwartaal

Meer inzicht in de resultaten van Adidas AG. Eerder in oktober gaf het Duitse sportbedrijf al een update op basis van voorlopige cijfers, maar nu liggen de cijfers voor het derde kwartaal vast. Daaruit blijkt dat het netto-inkomen van het bedrijf flink is teruggelopen in de financiële periode.

Het netto inkomen komt neer op 280 miljoen euro, terwijl dit een jaar eerder nog 352 miljoen euro is. Bij dit kerncijfer is echter wel een kanttekening te plaatsen. Wanneer gekeken wordt naar het netto inkomen van gecontinueerde operationele activiteiten, dan is dit juist omhoog geschoten van 66 miljoen euro naar 270 miljoen euro. In de herfst van 2022 zette Adidas per direct de samenwerking met artiest en ontwerper Ye stop nadat deze in opspraak kwam. Samen met Ye had Adidas het merk Yeezy.

In oktober bleek al dat Adidas AG in het derde kwartaal een omzet van 6 miljoen euro heeft behaald. Het kerncijfer kwam hierop terecht vanwege een omzetdaling van 6,4 procent bij huidige wisselkoersen. Bij gelijke wisselkoersen steeg de omzet met 1 procent, zo blijkt uit de financiële update van het Duitse sportbedrijf.