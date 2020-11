Netto inkomen Capri Holdings stijgt, maar omzet ligt 23 procent lager in Q2

Capri Holdings Limited zag in het derde kwartaal het netto inkomen toenemen in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het moederbedrijf van Michael Kors, Jimmy Choo en Versace wist een netto inkomen binnen te halen van 122 miljoen dollar (103 miljoen euro).

Vorig jaar in het tweede kwartaal stond het netto inkomen bij Capri Holdings Limited nog op 73 miljoen dollar (61,7 miljoen euro). Het inkomen verbeterde dus met een kleine 50 miljoen dollar. De omzet deed het in vergelijking met vorig jaar minder goed en daalde met 23 procent. Al met al wist Capri Holdings Limited een omzet van 1,1 miljard dollar (929 miljoen euro) te behalen in het tweede kwartaal. Het is een flinke verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal van het huidige boekjaar, want daarin daalde de omzet met 66,5 procent.

Michael Kors werd van de drie merken in het portfolio van Capri het hardst geraakt. Het merk had te maken met een omzetdaling van 27,2 procent in het tweede kwartaal. Aan het einde van de periode had Michael Kors een omzet van 793 miljoen dollar gedraaid (670 miljoen euro). Versace volgt met een omzetdaling van 14,5 procent en een omzet van 195 miljoen dollar (164 miljoen euro). Jimmy Choo komt er vanaf met een omzetdaling van 2,4 procent en een omzet van 122 miljoen dollar (103 miljoen euro).