Netto inkomen Foot Locker, Inc. verdubbeld in derde kwartaal

Foot Locker, Inc. heeft een goed kwartaal achter de rug. Niet alleen steeg de omzet met 9 procent, ook verdubbelde het netto inkomen in vergelijking met het derde kwartaal van het voorgaande boekjaar.

Het netto inkomen kwam uit op 265 miljoen dollar, omgerekend zo’n 223,6 miljoen euro. De omzet liep met negen procent op naar een bedrag van 2,1 miljard dollar (1,7 miljard euro). “We hebben een sterk resultaat geleverd in het derde kwartaal wat de kracht van ons assortiment zowel in de winkels als online onderstreept en de veerkracht van Foot Locker, Inc laat zien,” aldus Richard Johnson, CEO van het bedrijf, in het persbericht. “Hoewel het back-to-school seizoen later startte dan normaal vanwege Covid-19 gerelateerde vertragingen, is het momentum toch verder gestegen in het kwartaal en zijn we blij met de engagement van de consumenten met onze merken.”

Wanneer gekeken wordt naar de eerste negen maanden van het financiële boekjaar komt Foot Locker, Inc. wel lager terecht dan in 2019. De omzet lag in die negen maanden 7,3 procent lager en het netto inkomen daalde van 357 miljoen dollar naar 200 miljoen dollar (van 300 miljoen euro naar 167 miljoen euro).